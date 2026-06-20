Σε σειρά ζητημάτων που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα -από τη συζήτηση γύρω από τον όρο «γυναικοκτονία» μέχρι τις δημοσκοπήσεις και τα επόμενα βήματα του νέου πολιτικού φορέα που ηγείται- αναφέρθηκε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε εκτενώς στη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον όρο γυναικοκτονία, με αφορμή και τις δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίας Γρατσία. Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη ορολογία εισάγει διαχωρισμούς με βάση το φύλο.

«Η γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργεί ως φυλετική διάκριση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, υποστήριξε ότι από νομικής πλευράς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητα του θύματος.

«Από νομική πλευρά, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια είτε μιλάμε για γυναίκα είτε για παιδιά είτε άντρες, είτε Έλληνες είτε ξένους, γι’ αυτό και η ανθρωποκτονία επισύρει τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση. Η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό, βαθύ τραύμα, που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Από τη μία, κουβαλάμε την πατριαρχική δομή στην κοινωνία, με την κουλτούρα της ανδρικής υπεροχής, και από την άλλη η παρακμή της κοινωνίας, με την απλοποίηση της παιδείας, ξεκομμένη από τον πολιτισμό, την στοχοποίηση, την απουσία οράματος και ελπίδας, γεννά βία», συνέχισε.

Η θέση της για τον όρο «γυναικοκτονία»

Η Μαρία Καρυστιανού επέμεινε στην άποψη ότι η χρήση του συγκεκριμένου όρου ενισχύει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο φύλα και αποδίδει στις γυναίκες χαρακτηριστικά που, κατά την ίδια, δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα.

«Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες, υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που ελπίζω να συμβεί σύντομα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νομοθετική κατοχύρωση του όρου θα έστελνε, κατά την εκτίμησή της, ένα λανθασμένο μήνυμα ως προς τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

«Εάν νομοθετηθεί η γυναικοκτονία, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει στις ευαίσθητες ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα της βίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά και όχι αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του φύλου.

Οι προτάσεις της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η πρόεδρος του νέου πολιτικού σχηματισμού προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Όπως σημείωσε, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ετοιμάζει δέσμη προτάσεων που θα εστιάζουν κυρίως στην πρόληψη, αλλά και στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία και κάθε μορφή κακοποίησης.

Οι επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τις μετρήσεις της κοινής γνώμης καθοριστικό παράγοντα για τη στρατηγική του κόμματος και εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς την αξιοπιστία τους.

«Δεν προχωράμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, μας ενδιαφέρει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και τις θέσεις και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια επανέλαβε τις αμφιβολίες της για την εγκυρότητα των μετρήσεων.

«Έχω ενδοιασμό για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, σαν πολίτης με αυτά που βλέπω και κρίνω. Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε πορεία μέχρι τις εκλογές», συνέχισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σημαντικό μέρος πολιτών που τα προηγούμενα χρόνια επέλεξαν την αποχή ενδέχεται να επιστρέψει στις κάλπες, θεωρώντας πως η ίδρυση του νέου κόμματος μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο πολιτικής επανενεργοποίησης.

Κατά την άποψή της, πολλοί πολίτες αναζητούν βαθύτερες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και επιθυμούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους μέσα από τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.

Τα πρόσωπα και τα νέα γραφεία του κόμματος

Αναφερόμενη στην οργανωτική συγκρότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι τα στελέχη που θα πλαισιώσουν το κόμμα θα παρουσιάζονται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, η στελέχωση του φορέα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται βήμα-βήμα, καθώς ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της επόμενης φάσης.

Τέλος, γνωστοποίησε και τη χωροθέτηση των κεντρικών γραφείων του κόμματος, επισημαίνοντας ότι αυτά θα στεγαστούν στην οδό Αιόλου, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο κέντρο της Αθήνας.