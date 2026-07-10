Μια Βρετανίδα χήρα αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να θάψει τον σύζυγό της σε ανώνυμο τάφο στο Πράσινο Ακρωτήρι, όταν εκείνος αρρώστησε βαριά κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ο αιφνίδιος θάνατός του ανεβάζει τον αριθμό των Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους σε all-inclusive πακέτα εκεί από το 2023 σε τουλάχιστον δέκα.



Ο 74χρονος Κόλιν Τίμσον παρουσίασε εμετούς και διάρροια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε από οξεία γαστρεντερίτιδα και σηπτικό σοκ. Η σύζυγός του, Τζάκλιν, η οποία αρρώστησε επίσης, αναγκάστηκε να τον θάψει εκεί, καθώς πίστευε ότι η ταξιδιωτική ασφάλεια δεν θα κάλυπτε τον επαναπατρισμό.



«Μου είπαν ότι δεν υπήρχε η επιλογή της αποτέφρωσης στο Πράσινο Ακρωτήρι», είπε η Τζάκλιν και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα καν να φέρω τις στάχτες του στο σπίτι. Αντίθετα, είναι θαμμένος σε έναν ανώνυμο τάφο, μόνος, χιλιάδες μίλια μακριά από την οικογένειά του».

British Widow 69 Had To Bury Husband 74 In Unmarked Grave In Cape Verde After He Died Ill On Holiday



Colin Timson fell ill with sickness and diarrhoea on the second day of their July 2024 holiday at the Riu Funana hotel collapsed the next morning and died that evening from acute… pic.twitter.com/3CTQDh6g8s — Grifty (@TheGriftReport) July 10, 2026

Η ίδια κατήγγειλε ότι στο ξενοδοχείο Riu Funana το φαγητό ήταν μισοψημένο και οι τουαλέτες γεμάτες νεκρές κατσαρίδες. «Δεν ήξερα καν ότι είχε πεθάνει μέχρι που έφτασα στο νοσοκομείο. Όταν άκουσα τα νέα, ο κόσμος μου διαλύθηκε. Όλα ήταν θολά», πρόσθεσε.

Μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη και η απάντηση της TUI

Την ίδια περίοδο, ο 67χρονος Λόρενς Μπράουνλι κατέρρευσε και πέθανε στο Melia Llana Beach Resort. Η κόρη του, Έριν, δήλωσε: «Ο μπαμπάς έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι στο τέλος των διακοπών. Αντίθετα, η οικογένειά μας έμεινε να προσπαθεί να συμβιβαστεί με την απώλειά του κάτω από τόσο τραυματικές συνθήκες. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό πρέπει να ήταν για τη μητέρα μου να βλέπει το ταίρι της να πεθαίνει μπροστά της. Ακούμε πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που υποφέρουν από σοβαρές ασθένειες ή ακόμα και πεθαίνουν στις διακοπές. Το λιγότερο που οφείλουμε τώρα στον μπαμπά είναι να τιμήσουμε τη μνήμη του βρίσκοντας τις απαντήσεις που του αξίζουν».



Περισσότεροι από 2.500 τουρίστες που ταξίδεψαν με την TUI στην περιοχή έχουν προσφύγει στη δικηγορική εταιρεία Irwin Mitchell, έχοντας προσβληθεί από σαλμονέλα και E. Coli. «Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί μας εκατοντάδες άνθρωποι», δήλωσε ο δικηγόρος Τζατίντερ Πολ. «Οι πρωτογενείς μαρτυρίες όσων έχασαν αγαπημένα πρόσωπα είναι οδυνηρές».



Εκπρόσωπος της TUI εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας ότι παρείχαν υποστήριξη, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχαν επίσημες αναφορές για γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια της διαμονής, ενώ το θέμα βρίσκεται πλέον στη νομική οδό, σύμφωνα με την Daily Mail.