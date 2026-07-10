Χωρίς την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση για το μέλλον των ρωσικών S-400 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν στην τουρκική κρατική τηλεόραση.

Παρά τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που προανήγγειλαν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας για πιθανή μεταπώληση των αντιαεροπορικών συστημάτων σε χώρα του Κόλπου, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας απέφυγε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα.

Αντίθετα, επικέντρωσε τις δηλώσεις του στις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και στην προσπάθεια της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

«Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει αποτέλεσμα»

Μιλώντας στο TRT Haber, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πολιτική βούληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο.

«Ως υπουργεία κάνουμε τα κατάλληλα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ συμμάχων, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές ηγεσίες και τα κοινοβούλια δεν πρέπει να λειτουργούν ως εμπόδιο στις μεταξύ τους σχέσεις.

«Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ συμμάχων», ανέφερε.

Τα δύο ανοιχτά ζητήματα με τις ΗΠΑ

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Τουρκία στις σχέσεις της με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον περιοριστεί.

Όπως είπε, τα ζητήματα που μπορούσαν να λυθούν μέσω διοικητικών αποφάσεων στην Ουάσιγκτον έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί. Παραμένουν, ωστόσο, δύο υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με την αμερικανική νομοθεσία.

«Υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα που έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά. Ένα από αυτά είναι οι κυρώσεις CAATSA και ένα άλλο είναι το ζήτημα που αφορά τα F-35», τόνισε.

Η Άγκυρα επιδιώκει την άρση των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν μετά την αγορά των S-400 και την επανένταξή της στο πρόγραμμα του αμερικανικού μαχητικού.

Καμία απάντηση για την τύχη των S-400

Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στα ρωσικά συστήματα προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η Hürriyet είχε μεταδώσει ότι η Τουρκία ενδέχεται να ανακοινώσει την πώλησή τους σε χώρα του Κόλπου.

Στα σχετικά σενάρια έχουν αναφερθεί το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα.

Η πιθανή απομάκρυνση των S-400 από την Τουρκία θεωρείται κρίσιμο βήμα για την άρση των κυρώσεων CAATSA και για την επανέναρξη των συνομιλιών σχετικά με τα F-35.

Ο Φιντάν, πάντως, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταπώλησης.

Επαφές Άγκυρας–Μόσχας

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την τουρκική πλευρά για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη», σημειώνοντας ότι οι επαφές με την Άγκυρα θα συνεχιστούν.

Η έγκριση της Μόσχας θεωρείται αναγκαία για οποιαδήποτε μεταπώληση, καθώς η Τουρκία δεν διαθέτει απεριόριστο δικαίωμα επανεξαγωγής των ρωσικών συστημάτων.

Έτσι, ενώ ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή στα F-35, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πού βρίσκονται οι S-400 και τι σκοπεύει να κάνει τελικά η Άγκυρα με αυτούς;