Για ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου στο αμερικανικό Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων F110, οι οποίοι προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό KAAN, κάνουν λόγο δημοσιεύματα των τουρκικών ΜΜΕ.

Η Türkiye, επικαλούμενη το πρακτορείο Anadolu, κάνει λόγο για «κρίσιμο κατώφλι» που ξεπεράστηκε, καθώς η προβλεπόμενη 15ήμερη προθεσμία ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση που να σταματά τη διαδικασία.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ενημερώσει το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου 2026 για την προτεινόμενη πώληση αμυντικού υλικού και υπηρεσιών προς την Τουρκία. Η περίοδος εξέτασης έληξε στις 9 Ιουλίου, χωρίς το θέμα να οδηγηθεί σε ψηφοφορία που θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη επιτρέπει στην πώληση να προχωρήσει στα επόμενα διοικητικά και τεχνικά στάδια.

Το πακέτο αφορά κινητήρες F110-GE-129E/F, αλλά και υπηρεσίες για την ενσωμάτωση, τη συναρμολόγηση, την πιστοποίηση και τις δοκιμές τους στο KAAN.

Περιλαμβάνει επίσης τεχνική υποστήριξη, εξωτερικές τροποποιήσεις και διαμοιρασμό σχετικών δεδομένων.

Οι κινητήρες θεωρούνται απολύτως κρίσιμοι για τα πρώτα αεροσκάφη του προγράμματος, καθώς η Τουρκία δεν διαθέτει ακόμη εγχώριο κινητήρα ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις του νέου μαχητικού.

Απέτυχε η προσπάθεια να μπλοκαριστεί η πώληση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εννέα Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν σχέδιο απόφασης με στόχο να εμποδίσουν την πώληση αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς την Τουρκία.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η Ντίνα Τάιτους, ενώ μεταξύ όσων τη στήριξαν ήταν οι Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάπας και Τζιμ ΜακΓκόβερν, πρόσωπα που έχουν αντιταχθεί και στο παρελθόν σε αμερικανικές αμυντικές συμφωνίες με την Άγκυρα.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ σε ψηφοφορία ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Έτσι, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς κοινοβουλευτικό εμπόδιο.

Η Άγκυρα προβάλλει το KAAN ως σύμβολο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και ως το αεροσκάφος που θα αντικαταστήσει σταδιακά παλαιότερα μαχητικά της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρά τη ρητορική περί «εθνικού μαχητικού», το πρόγραμμα παραμένει εξαρτημένο από αμερικανική τεχνολογία σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς: την πρόωση.

Η Τουρκία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τους F110 στα πρώτα αεροσκάφη, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη εγχώριου κινητήρα για τις επόμενες εκδόσεις.