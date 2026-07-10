Η Απλ Μάρτιν, η 22χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, εθεάθη στο πλατό της πρώτης της ταινίας μεγάλου μήκους στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για τη ρομαντική κομεντί «Paris Paramount» της Warner Bros. Pictures, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στον 57χρονο Όουεν Ουίλσον.



Το νεαρό «nepo baby» κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με έναν μυστηριώδη ρόλο στην ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027.



Η Απλ και ο Ουίλσον γύριζαν μια εξωτερική σκηνή για το φιλμ, το οποίο πραγματεύεται μια ιστορία μέσα στην ιστορία, με θέμα δύο πρώην συντρόφους της βιομηχανίας που επανασυνδέονται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας. Η διάσημη 53χρονη μητέρα της Απλ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ουίλσον στη μαύρη κωμωδία του Wes Anderson «The Royal Tenenbaums» το 2001.

Όουεν Ουίλσον

Στην ίδια ταινία συμμετείχε και ο Λουκ Ουίλσον, με τον οποίο η Πάλτροου είχε σχέση για σχεδόν έναν χρόνο προτού ερωτευτεί τον frontman των Coldplay.



Η Απλ Μάρτιν συνεχίζει μια βαριά οικογενειακή παράδοση τριών γενεών, που περιλαμβάνει τη γιαγιά της, Blythe Danner, και τη μητέρα της, Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία μάλιστα είχε παλαιότερα σχέση με τον Λουκ Ουίλσον.

Δυνατό καστ και λεπτομέρειες από τα γυρίσματα

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Απλ Μάρτιν είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Rich Sommer, γνωστό από το «Mad Men», ενώ στα διαλείμματα συνομιλούσε με τη συνπρωταγωνίστριά της Erin Doherty, η οποία υποδύθηκε την πριγκίπισσα Άννα στο «The Crown». Στο καστ συμμετέχει και ο Tony Hale.

Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν

Η Απλ, που είναι πρέσβειρα του οίκου Chloé, ξεκινά γεμάτη χαμόγελα την καριέρα της στην υποκριτική, έχοντας αφήσει πίσω της τη λιγότερο επιτυχημένη ενασχόληση με τη μουσική. Αξίζει να σημειωθεί ότι νονός της είναι ο Simon Pegg και έχει τον ίδιο μάνατζερ με την Britney Spears.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η 76χρονη Nancy Meyers. Η παραγωγή της ημι-αυτοβιογραφικής ταινίας ξεκίνησε στις 17 Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου. «Χθες βράδυ κάναμε γυρίσματα στη Warner Bros. Είναι αδύνατον να μην νιώσεις την ιστορία και την κληρονομιά του να εργάζεσαι σε αυτό το στούντιο. Είμαι πολύ ευγνώμων», έγραψε η Meyers στο Instagram, προσθέτοντας: «Θα κάνω γυρίσματα όλο το καλοκαίρι με το πιο ευγενικό, ενεργητικό και εργατικό συνεργείο που είχα ποτέ. Όπως χθες… ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν επιστρέψαμε από το μεσημεριανό. Τόσο συγκινητικό. Ολοκληρώσαμε την έβδομη εβδομάδα χθες το βράδυ. Έρχονται πολλά περισσότερα, αλλά αυτό το συνεργείο κάνει την κάθε μέρα ξεχωριστή. Σας ευχαριστώ!».



Η Penélope Cruz, η οποία επίσης πρωταγωνιστεί, μίλησε με ενθουσιασμό για το πρότζεκτ στην εκπομπή Hot Ones. «Το λατρεύω τόσο πολύ, και υποδύομαι μια ηθοποιό», είπε η 52χρονη Ισπανίδα σταρ. «Οπότε υποδύομαι τον χαρακτήρα που παίζει εκείνη. Είναι δύο χαρακτήρες σε έναν και το λατρεύω, και ήμουν πάντα τεράστια θαυμάστρια της δουλειάς της [Meyers] και πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της».



Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Kieran Culkin, Jude Law και Beverly D’Angelo, σύμφωνα με την Daily Mail.