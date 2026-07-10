Ένα αστείο στιγμιότυπο από συναυλία του Γιάννη Κότσιρα κάνει τον γύρο των social media, με αφορμή ένα λάθος που φαίνεται πως επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια.

Την ώρα που ο τραγουδιστής ερμήνευε το γνωστό κομμάτι «Πώς Μπορώ», σταμάτησε ξαφνικά τη μουσική μόλις άκουσε το κοινό να λέει λάθος έναν από τους στίχους του ρεφρέν. «Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό», είπε γελώντας, ενώ κρατούσε το κεφάλι του και προσπαθούσε να δείξει στους θεατές ποια είναι η σωστή λέξη.

Όπως εξήγησε, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, όμως πολλοί εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τραγουδούν «για να σ’ αλλάξω» αντί για «για να πετάξω». Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει το μπέρδεμα με χιούμορ και να διορθώνει τον στίχο επί σκηνής