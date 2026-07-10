Ο ΠΑΟΚ ρίχνει την «βόμβα» στο Ελληνικό μπάσκετ, καθώς παίρνει τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό με μυθικό συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Τσέντι Όσμαν πήρε την απόφαση να μη συνεχίσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παρότι είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τους «πράσινους» και ενημέρωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Αυτό έκανε γνωστό ο ίδιος ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ μέσω social media, εκφράζοντας και τη λύπη του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Με στεναχωρεί η απόφαση που πήρες, αλλά τη σέβομαι απόλυτα και την κατανοώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι…» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του βορρά» πλήρωσε τα δυο εκατομμύρια ευρώ του buy out στον Παναθηναϊκό και προσέφερε στον Όσμαν μυθικό συμβόλαιο για τρία χρόνια με 9 εκατομμύρια ευρώ!

Έτσι, η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, αποκτά έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ του.

Την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό, ο Όσμαν είχε στη ΕuroLeague, 12,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο.