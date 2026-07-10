Στη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα προχώρησε η βρετανική αστυνομία, ως βασικού υπόπτου για τη στυγερή δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Ο Ματ Λόνγκμαν, επίσημος εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, δήλωσε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής σε μια κατοικία στην περιοχή του Νιούτον Άμποτ, όπου και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.



Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών δείχνουν ότι η δολοφονία της 78χρονης πολιτικού δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη, ούτε σχετίζεται με κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για να διαλευκανθούν τα πραγματικά κίνητρα του δράστη.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν το κίνητρο του φόνου ήταν πολιτικό και απάντησε ότι «δεν θα κάνει εικασίες» αλλά η ασφάλεια των πολιτικών είναι «ύψιστης σημασίας».



Αναφερόμενος στον ύποπτο, που δεν είχε συλληφθεί ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι «είναι σαφώς επικίνδυνος» και κάλεσε όσους έχουν κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτόν να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνά της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.