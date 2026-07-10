Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Τρίτης ζήτησαν και έλαβαν δυο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της φονικής φωτιάς στην Μarfin, πριν από 16 χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στα δικαστήρια της πρωην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Οι 42χρονοι φορούσαν χειροπέδες και αλεξίσφαιρα γιλέκα και σε λίγα εικοσιτετράωρα θα περάσουν και πάλι το κατώφλι των δικαστηρίων, αφού προηγουμένως μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους , προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Η συνήγορος τους , Άννυ Παπαρρούσου σε δηλώσεις της ,αφού σημείωσε πως δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφία ακόμη και ούτε συνάντησε τους εντολείς της πριν οδηγηθούν στα δικαστήρια γιατί η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, εκτίμησε πως «η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση». «Καταλαβαίνω πως πρόκειται για συνήθη φάρσα η οποία απλά θα καταρριφθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων .

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και σε βάρος 46χρονης η οποία διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία.

Το ανώνυμο email

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI αποτέλεσε την αφορμή για ανοίξει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης . Στο επίμαχο email, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, από την 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά και άλλα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική με αποτέλεσμα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εξέταση των στοιχείων κάτω από νέο πρίσμα.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μπήκαν στο «μικροσκόπιο» τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές φέρονται να συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες.

Συγκρίνοντας το υλικό, οι διωκτικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις οι οποίοι εμφανίζονται σε άλλη δικογραφία, άσχετη με αυτή της Marfin, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά , όπως αμφίεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με δράστες του εμπρησμού.