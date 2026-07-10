Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με εντάλματα στο πλαίσιο της νέας έρευνας για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010.

Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται μία 46χρονη, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Οι συλληφθέντες θεωρούνται κατηγορούμενοι και η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία οι δύο συλληφθέντες φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων και οδηγούνται στο εσωτερικό του δικαστικού συγκροτήματος. Η μεταγωγή τους αποτελεί την πρώτη εικόνα από τη νέα δικαστική φάση μιας υπόθεσης που παρέμενε χωρίς καταδίκη φυσικών αυτουργών επί 16 χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το ανώνυμο email που έθεσε ξανά την έρευνα σε κίνηση

Καθοριστικό ρόλο στη νέα εξέλιξη φέρεται να διαδραμάτισε ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο email κατονομάζονταν πρόσωπα ως πιθανοί εμπλεκόμενοι στην επίθεση, μεταξύ των οποίων και εκείνοι για τους οποίους εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε από τις Αρχές και οδήγησε στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και στην επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού.

Οι αστυνομικοί φέρονται να συνέκριναν φωτογραφίες και στοιχεία από την ημέρα της επίθεσης με οπτικό υλικό από άλλες, άσχετες δικογραφίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν ομοιότητες στην αμφίεση και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπων που είχαν καταγραφεί σε διαφορετικά περιστατικά. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε νέα έκθεση ανάλυσης, η οποία διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές πριν από την έκδοση των ενταλμάτων.

«Μακάρι να είναι οι πραγματικοί δράστες»

Συγκλονιστική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καραγιάννη, εργαζόμενης που επέζησε από τη φωτιά και είχε βγει στο μπαλκόνι του κτιρίου προσπαθώντας να σωθεί από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

«Είμαι πολύ ταραγμένη, έχω τρέμουλο αυτή τη στιγμή. Αν πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι, επανέρχεται όλο το μακελειό», δήλωσε, εκφράζοντας θυμό, φόβο και αγωνία, αλλά και την ελπίδα αυτή τη φορά οι Αρχές να έχουν φτάσει στους πραγματικούς υπευθύνους.

«Μακάρι να μην είναι μόνο φήμη και να είναι οι πραγματικοί δράστες», ανέφερε, τονίζοντας ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα πρέπει να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Περιγράφοντας όσα έζησε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, μίλησε για την αδυναμία αναπνοής, τον πανικό και τα τραύματα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τους επιζώντες.

Επιφυλακτικοί οι τραυματίες και οι διασωθέντες

Ο δικηγόρος έντεκα τραυματιών και διασωθέντων, Θρασύβουλος Κονταξής, χαρακτήρισε τις συλλήψεις πιθανή «λύτρωση» και «δικαίωση» για τα θύματα και τις οικογένειές τους, υπογράμμισε όμως ότι παραμένει επιφυλακτικότητα για το κατά πόσο η νέα δικογραφία είναι επαρκώς θεμελιωμένη.

Η επιφύλαξη συνδέεται με την προηγούμενη δικαστική διαδικασία, κατά την οποία δύο πρόσωπα είχαν παραπεμφθεί, αλλά αθωώθηκαν ομόφωνα το 2016.

Η τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα

Η επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στα μέτρα του πρώτου Μνημονίου. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του υποκαταστήματος της Marfin στη Σταδίου και πέταξαν βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Από τον πυκνό καπνό και τις τοξικές αναθυμιάσεις έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η νέα έρευνα και οι δύο συλλήψεις επαναφέρουν την υπόθεση στο επίκεντρο. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η αξιολόγηση των στοιχείων από τις δικαστικές Αρχές, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για τον εντοπισμό της 46χρονης που αναζητείται.