Ένα από τα πιο συγκινητικά περιστατικά που έχουν καταγραφεί στην ελληνική άγρια φύση είχε δυστυχώς τραγική κατάληξη. Το λευκό κουτάβι που για περισσότερες από 40 ημέρες ζούσε ανάμεσα σε μια αγέλη λύκων στην Κεντρική Μακεδονία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον επιστημόνων και φιλόζωων, βρέθηκε νεκρό.

Την είδηση έκανε γνωστή ο διδάκτορας Ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Κομηνός, ο οποίος παρακολουθούσε τη μοναδική αυτή σχέση στο πλαίσιο ερευνητικής καταγραφής και είχε αναδείξει τη σπάνια συμπεριφορά της αγέλης απέναντι στο μικρό σκυλί.

Μια μοναδική σχέση ανάμεσα σε λύκους και ένα κουτάβι

Το λευκό κουτάβι είχε γίνει αποδεκτό από την αγέλη, η οποία όχι μόνο το ανεχόταν, αλλά φρόντιζε για την επιβίωσή του. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ερευνητών, οι λύκοι το οδηγούσαν σε σημεία όπου μπορούσε να πιει νερό, ενώ του άφηναν τροφή, όπως κόκαλα, συμπεριφορά που σπάνια έχει καταγραφεί στη φύση.

Για εβδομάδες το μικρό ζώο ακολουθούσε τη λύκαινα και τα λυκόπουλα, έπαιζε μαζί τους και κινούνταν σαν να αποτελούσε μέλος της αγέλης, προσφέροντας στους επιστήμονες μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εικόνα συμβίωσης ανάμεσα σε άγρια και εξημερωμένα ζώα.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται.

Όπως ανέφερε ο Θεόδωρος Κομηνός σε ανάρτησή του, το κουτάβι παρουσίαζε έντονη εξάντληση, σοβαρή διάρροια και σχεδόν πλήρη αδυναμία να κινηθεί.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, καταγράφεται μία από τις τελευταίες στιγμές του μικρού ζώου. Ξαπλωμένο και εμφανώς εξαντλημένο, δέχεται την προσέγγιση ενός νεαρού λύκου, ο οποίος προσπαθεί να το παρακινήσει να παίξουν, χωρίς όμως να λάβει καμία ανταπόκριση. Λίγες ημέρες αργότερα, το λευκό κουτάβι βρέθηκε νεκρό στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου είχε απομονωθεί.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία του θανάτου»

Στην ανάρτησή του, ο ερευνητής εξήγησε ότι μέχρι και έξι ημέρες πριν από τον θάνατό του το κουτάβι φαινόταν απολύτως υγιές.

Έπαιζε με τα λυκόπουλα, ακολουθούσε τη λύκαινα αναζητώντας τροφή, κυνηγώντας ποντίκια και ακρίδες, ενώ συμμετείχε κανονικά στις καθημερινές μετακινήσεις της αγέλης.

Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η εικόνα του άλλαξε δραματικά.

Όπως επισημαίνει, όλα δείχνουν ότι εκδήλωσε σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα, το οποίο ενδέχεται να προκλήθηκε από παρασιτική λοίμωξη, βακτηριακή μόλυνση, κατανάλωση αλλοιωμένης τροφής ή ακόμη και από το στρες της προσαρμογής στις απαιτήσεις του άγριου περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά, χωρίς εργαστηριακές εξετάσεις, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου του.

«Καλό ταξίδι μικρέ…»

Ο Θεόδωρος Κομηνός ανέφερε ότι το λευκό κουτάβι συμβίωσε με την αγέλη για τουλάχιστον 40 ημέρες – και πιθανότατα για περισσότερες από 50 – χαρίζοντας στους επιστήμονες μία από τις πιο σπάνιες και εντυπωσιακές συμπεριφορικές παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Η ιστορία του συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους, καθώς ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της άγριας ζωής και τη δυνατότητα ανάπτυξης απρόσμενων δεσμών ανάμεσα σε διαφορετικά είδη.

Ο επίλογος γράφτηκε με λίγες μόνο λέξεις από τον άνθρωπο που παρακολούθησε από κοντά αυτή τη μοναδική ιστορία:

«Καλό ταξίδι μικρέ…»