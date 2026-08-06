Νέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος στην Κυψέλη προκύπτουν από την κατάθεση της συζύγου του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περιέγραψε στις Αρχές τη σχέση της τόσο με τον σύζυγό της όσο και με το θύμα, ενώ αναφέρθηκε στις κινήσεις του κατηγορούμενου τις ημέρες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη δολοφονία, αλλά και στους λόγους που την οδήγησαν να υποψιαστεί την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, γνώρισε την Ελίζαμπεθ Ρος τον Φεβρουάριο του 2026 μέσα από κοινές εθελοντικές δράσεις και εκκλησιαστικές συναντήσεις.

Η τελευταία φορά που την είδε ήταν στις 12 Ιουλίου, ενώ η τελευταία επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου. Η ίδια ανέφερε ότι εκείνο το βράδυ πήγε για ύπνο νωρίς. Όταν ξύπνησε τα ξημερώματα, διαπίστωσε πως ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Ελέγχοντας την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου του, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια.

Όταν τον ρώτησε, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι, αφού παρακολούθησε ποδοσφαιρικό αγώνα σε καφετέρια, πέρασε από το διαμέρισμα μόνο για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Το ταξίδι στην Αράχωβα και τα μηνύματα που της προκάλεσαν υποψίες

Η γυναίκα αναφέρθηκε επίσης στο ταξίδι που πραγματοποίησαν μαζί στην Αράχωβα στις 18 Ιουλίου, από όπου επέστρεψαν το βράδυ της επόμενης ημέρας. Κατά την επιστροφή τους, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο σύζυγός της εμφανιζόταν ιδιαίτερα αναστατωμένος, υποστηρίζοντας ότι είχε πληροφορηθεί τον θάνατο συγγενικού του προσώπου στην Ινδία.

Οι υποψίες της, ωστόσο, ενισχύθηκαν στις 29 Ιουλίου, όταν έλαβε δύο μηνύματα που εμφανίζονταν να έχουν σταλεί από τη Βρετανίδα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στις Αρχές, στα μηνύματα αναφερόταν ότι η 38χρονη επρόκειτο να επισκεφθεί φίλους της και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Τουρκία. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος γραφής, το επίπεδο των αγγλικών και συνολικά η συμπεριφορά της συνομιλήτριας δεν της φάνηκαν φυσιολογικά, γεγονός που της δημιούργησε σοβαρές αμφιβολίες για το ποιος πραγματικά τα είχε στείλει.

Την ίδια ημέρα, ο σύζυγός της φέρεται να επισκέφθηκε ξανά το διαμέρισμα στα Εξάρχεια για περίπου μία ώρα, ισχυριζόμενος αργότερα ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Παρέδωσε χρήματα και κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία

Όπως φέρεται να κατέθεσε, οι κινήσεις αυτές ήταν αρκετές για να την κάνουν να πιστέψει ότι ο σύζυγός της ενδέχεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Ρος. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να διαμείνει σε ξενοδοχείο.

Παράλληλα, παρέδωσε στις αστυνομικές Αρχές 2.550 ευρώ, καθώς και ένα iPhone 17 Pro, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, της είχε δώσει ο κατηγορούμενος. Στην κατάθεσή της περιέγραψε τον σύζυγό της ως επαγγελματία αθλητή πυγμαχίας με εθελοντική δράση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αποδέχεται εύκολα τα λάθη ή τις ευθύνες του, ακόμη και όταν του παρουσιάζονται αποδεικτικά στοιχεία.

Η ίδια φέρεται επίσης να κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί απειλητικά μηνύματα με φωτογραφίες της ίδιας και του παιδιού της, καθώς και απειλές που αφορούν μέλη της οικογένειάς της.

Προφυλακίστηκε ο 26χρονος μετά την απολογία του

Ο 26χρονος Αφγανός οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του.

Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του υποστήριξε ότι η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι αναμένονται νέα στοιχεία που θα ενσωματωθούν στην ανάκριση. Παράλληλα, ζήτησε να προσκομιστεί στη δικογραφία και ο ιατρικός φάκελος της 38χρονης Βρετανίδας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της δολοφονίας.