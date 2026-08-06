Μια απίστευτη υπόθεση εγκληματικής αμέλειας και τραγικής κατάληξης αποκαλύφθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, αποτυπώνοντας τις επικίνδυνες διαστάσεις που λαμβάνει η μάστιγα της κλοπής καλωδίων. Τρία άτομα προχωρημένης ηλικίας αποφάσισαν να εισβάλουν σε υποσταθμό στον Άγιο Στέφανο με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινα καλώδια από μετασχηματιστή, όμως η επιδρομή τους μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Κατά τη διάρκεια της παράνομης ενέργειας, ο ένας από τους δράστες, ηλικίας 72 ετών, χτυπήθηκε από υψηλή τάση ρεύματος. Η σφοδρότητα της ηλεκτροπληξίας τον εκσφενδόνισε και ακολούθησε πτώση από μεγάλο ύψος στο έδαφος. Το θύμα έφερε βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και σε ολόκληρο το σώμα, τα οποία αποδείχθηκαν ακαριαία θανατηφόρα.

Αντί όμως οι δύο συνεργοί του, ηλικίας 68 και 72 ετών, να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες ή την Αστυνομία, επέλεξαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Μετέφεραν το άψυχο σώμα του συντρόφου τους στα πίσω καθίσματα ενός αυτοκινήτου και οδήγησαν μέχρι τα Άνω Λιόσια. Εκεί, στάθμευσαν το όχημα σε ερημικό σημείο και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τον 72χρονο αβοήθητο.

Η αποτρόπαια πράξη τους αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια περιπολίας. Οι αστυνομικοί αντίκρισαν το νεκρό άνδρα και αμέσως ξεκίνησε ευρεία έρευνα. Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο ηλικιωμένους συνεργούς και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανατηφόρα έκθεση, καθώς άφησαν τον 72χρονο να ξεψυχήσει χωρίς βοήθεια. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων, πρωινές ώρες της 4-8-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.,-2- ημεδαποί ηλικίας 68 και 72 ετών, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 1-8-2026 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν, κατόπιν σήματος του Κέντρου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου εντόπισαν στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου οχήματος τη σορό 72χρονου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 31-7-2026 βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όπου κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο τελευταίος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.