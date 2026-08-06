Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες ινδικής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας και έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στην υπόθεση, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ναυπλίου, όπου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, δηλώσεις για την υπόθεση έκανε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ο Παναγιώτης Μπέσκας.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 58χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του ψυχολόγου και μαζί του κατευθύνθηκαν σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκεί φέρονται να τον ακινητοποίησαν και να του κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αφαίρεσαν χρήματα, το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Εννέα ημέρες αναζητήσεων μέχρι τον εντοπισμό της σορού

Η εξαφάνιση του ψυχολόγου κινητοποίησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Η σορός του 58χρονου εντοπίστηκε τελικά στις 2 Αυγούστου σε αγροτική περιοχή της Κάντιας Αργολίδας, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι συλλήψεις και η ομολογία

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επίσης στις 2 Αυγούστου, σε περιοχές της Αττικής, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο άνδρες ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση όλων των συνθηκών του εγκλήματος.