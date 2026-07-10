Τον κίνδυνο η τηλεργασία να ενισχύσει την αδράνεια και τις πολλές ώρες καθιστικής ζωής επισήμανε ο αρχίατρος της Αγγλίας, σερ Κρις Γουίτι.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι που δεν μετακινούνται προς το γραφείο είναι πιθανό να περνούν ολόκληρη την ημέρα μέσα στο σπίτι, περιορίζοντας σημαντικά ακόμη και τη στοιχειώδη φυσική δραστηριότητα που παλαιότερα συνδεόταν με τη διαδρομή προς και από την εργασία.

«Η υβριδική εργασία σημαίνει ότι αρκετοί άνθρωποι μπορεί πολύ εύκολα να μην κάνουν σχεδόν τίποτε άλλο από το να βγαίνουν από το σπίτι τους, ενώ προηγουμένως πήγαιναν καθημερινά στη δουλειά και αυτό συνεπαγόταν τουλάχιστον κάποια σωματική δραστηριότητα», δήλωσε.

Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία

Ο σερ Κρις Γουίτι διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή και οριστικά επιστημονικά δεδομένα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τηλεργασίας στη σωματική υγεία.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν τα επόμενα χρόνια, καθώς η εργασία από το σπίτι έχει πλέον παγιωθεί για εκατομμύρια εργαζομένους μετά την πανδημία.

Στη Βρετανία, περίπου 23 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται πλέον από το σπίτι, έστω και για μέρος της εβδομάδας. Μελέτη του King’s College London είχε κατατάξει τη χώρα στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την τηλεργασία, με το 61% των κατοίκων του Λονδίνου να εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, έναντι 37% πριν από την πανδημία.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι John Lewis, HSBC, Morrisons και Tesco, έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες για την παρουσία των εργαζομένων στα γραφεία.

Οι νέες οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα

Οι δηλώσεις του Κρις Γουίτι έγιναν με αφορμή τη δημοσίευση νέων οδηγιών από τους τέσσερις αρχιάτρους του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόλις ένας στους τρεις Βρετανούς πραγματοποιεί τουλάχιστον 30 λεπτά άσκησης ημερησίως, ενώ περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες δεν καλύπτουν τη συνιστώμενη ελάχιστη διάρκεια των 150 λεπτών μέτριας άσκησης την εβδομάδα.

Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ενηλίκων στη Βρετανία κατατάσσονται πλέον ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Οι νέες οδηγίες συστήνουν στους ενήλικες να αποφεύγουν την παρατεταμένη καθιστική στάση, να σηκώνονται και να κινούνται τακτικά και να εντάσσουν ασκήσεις ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

«Αν η σωματική δραστηριότητα ήταν φάρμακο, θα τη χαρακτηρίζαμε θαυματουργή θεραπεία, λόγω των πολλών ασθενειών που μπορεί να προλάβει ή να αντιμετωπίσει», αναφέρεται στην έκθεση.

Κίνητρα για περισσότερο περπάτημα

Το βρετανικό σύστημα υγείας σχεδιάζει επίσης την έναρξη προγράμματος επιβράβευσης από τον Ιανουάριο, μέσω του οποίου οι πολίτες θα λαμβάνουν κίνητρα, όπως εκπτωτικά κουπόνια και δωροεπιταγές, για περίπου 20 λεπτά περπατήματος ημερησίως.

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας Σάρον Χότζσον τόνισε ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.

«Το περπάτημα προς το σχολείο, το παιχνίδι στο πάρκο, η χρήση της σκάλας ή η άσκηση στο σπίτι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Sport England, Κρις Μπόρντμαν, χαρακτήρισε επίσης τη σωματική δραστηριότητα μία από τις πλησιέστερες μορφές «θαυματουργής θεραπείας», υπογραμμίζοντας ότι βελτιώνει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Οι συστάσεις για τα παιδιά

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Για τα βρέφη κάτω του ενός έτους προτείνεται δραστηριότητα αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, ενώ όσα δεν μπορούν ακόμη να κινηθούν θα πρέπει να περνούν τουλάχιστον 30 λεπτά μπρούμυτα.

Τα παιδιά ηλικίας ενός έως τεσσάρων ετών συνιστάται να είναι δραστήρια για τουλάχιστον τρεις ώρες ημερησίως, κατά προτίμηση και σε εξωτερικούς χώρους.

Για παιδιά και εφήβους ηλικίας από πέντε έως 18 ετών προτείνονται τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας ή έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε ημέρα, μέσω περπατήματος, ποδηλάτου, αθλητισμού ή ενεργητικού παιχνιδιού.

Το βασικό μήνυμα των νέων οδηγιών είναι ότι η τηλεργασία δεν αποτελεί από μόνη της απειλή για την υγεία, μπορεί όμως να οδηγήσει σε λιγότερη καθημερινή κίνηση, εφόσον δεν συνοδεύεται από συνειδητή προσπάθεια για άσκηση και συχνά διαλείμματα από την καθιστική εργασία.