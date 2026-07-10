Σοβαρές πιέσεις δέχεται η αγορά καυσίμων στη Ρωσία, καθώς η εγχώρια παραγωγή βενζίνης έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που καλύπτουν μόλις το 65% της μέσης εποχικής ζήτησης.

Η μείωση αποδίδεται στα επανειλημμένα πλήγματα ουκρανικών drones σε μεγάλες ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα οποία έχουν οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας σημαντικών διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας και υπολογισμούς του Reuters, η ημερήσια παραγωγή βενζίνης υπολείπεται των αναγκών της αγοράς κατά 40.000 έως 45.000 μετρικούς τόνους, δηλαδή κατά περίπου 35%. Τον Ιούνιο, το αντίστοιχο έλλειμμα ανερχόταν στο 25%.

Η ημερήσια ζήτηση βενζίνης στη Ρωσία κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι μετακινήσεις αυξάνονται, υπολογίζεται σε 115.000 έως 120.000 τόνους.

Ουρές στα πρατήρια και ανησυχία των πολιτών

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας, όπου καταγράφονται μεγάλες ουρές στα πρατήρια.

Σε ορισμένα σημεία, Κοζάκοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια συνδράμουν τις αστυνομικές δυνάμεις, έχουν αναλάβει να βοηθούν στη διατήρηση της τάξης.

Στην Ανάπα, δημοφιλές θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, Κοζάκοι βρίσκονται σε πρατήρια καυσίμων, επιχειρώντας να οργανώσουν την προσέλευση των οδηγών και να αποτρέψουν περιστατικά έντασης.

«Στόχος είναι να αποφευχθεί το χάος και να κατανέμονται οι οδηγοί στις αντλίες με οργανωμένο τρόπο», δήλωσε στο Reuters ο Γιούρι Κομάροφ.

Όπως εξήγησε, η δημοσιοποίηση των ελλείψεων έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες σε μαζικές αγορές καυσίμων.

«Παλαιότερα, οι οδηγοί έβαζαν δέκα λίτρα. Τώρα γεμίζουν ολόκληρο το ρεζερβουάρ, για κάθε ενδεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό προκαλεί όλη αυτή την αναστάτωση», ανέφερε.

Αυξάνονται οι εισαγωγές καυσίμων

Για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και αεροπορικών καυσίμων.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές καυσίμων.

Οι αποστολές βενζίνης και ντίζελ από τη Λευκορωσία έφτασαν σε μηνιαίο ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, ενώ πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι έχουν ξεκινήσει και θαλάσσιες εισαγωγές βενζίνης από την Ινδία.

Σύμφωνα με εμπόρους, έως και 6.000 τόνοι βενζίνης ημερησίως μεταφέρονται από τη Λευκορωσία προς τη Ρωσία.

Παράλληλα, οι αρχές χρησιμοποιούν και τα διαθέσιμα αποθέματα, προκειμένου να καλύψουν μέρος των αναγκών της αγοράς.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη»

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει σύνθετη.

Μιλώντας σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, σημείωσε ότι «είναι σαφές πως η σημερινή κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί ανησυχία στους πολίτες».

Πηγές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι η εικόνα θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά το δεύτερο μισό του Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν νέες επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Η σταδιακή επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής, σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών, αναμένεται να ενισχύσει την προσφορά καυσίμων στη ρωσική αγορά.

Εκτός λειτουργίας μεγάλα διυλιστήρια

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις διύλισης, αναγκάζοντας αρκετές από αυτές να αναστείλουν την παραγωγή τους.

Μεταξύ των διυλιστηρίων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας βρίσκονται το NORSI και το Ομσκ, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί βενζίνης στη Ρωσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, σταμάτησε την παραγωγή και το διυλιστήριο του Σαράτοφ, μία ακόμη σημαντική μονάδα για την τροφοδοσία της ρωσικής αγοράς.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα και τις δυνατότητες ανεφοδιασμού που στηρίζουν τη στρατιωτική δραστηριότητα της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.