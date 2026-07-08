Σε μια δραματική κίνηση που αντανακλά την πίεση που δέχεται η ενεργειακή της υποδομή, η Ρωσία προχωρά σε πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ. Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει την εισαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις οξείες ελλείψεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά, οι οποίες προκλήθηκαν από τα αλλεπάλληλα και καίρια ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.



Τα νέα περιοριστικά μέτρα ανατρέπουν τα δεδομένα, την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει να δηλώνει δημόσια ότι το ενεργειακό σύστημα της χώρας του παραμένει ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η κατάσταση με τα καύσιμα παραμένει “περίπλοκη” και ότι “είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί ανησυχία στο κοινό”.



“Σήμερα τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι προμήθειες της εγχώριας αγοράς”, δήλωσε ο Αλεξάντερ Νόβακ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής.



Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία “προσπαθεί να βλάψει τη οικονομία” της Ρωσίας και “να δημιουργήσει ένα κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία” αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό καθώς “το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό”. Το ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο, δήλωσε. Η Ρωσία λαμβάνει τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο των περιορισμών για την αντιμετώπιση εκτεταμένων προβλημάτων εφοδιασμού με βενζίνη και ντίζελ, δήλωσε ο Νόβακ σε συνεδρίαση της κυβέρνησης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.



Οι οδηγοί σε πολλές περιοχές σχηματίζουν ουρές έξω από τα πρατήρια βενζίνης και αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές για να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους με καύσιμα, καθώς οι εντεινόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές περιορίζουν τις προμήθειες σε ντίζελ και βενζίνη.



Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, έχει ήδη απαγορεύσει τις εξαγωγές ορισμένων τύπων βενζίνης για τα αυτοκίνητα και αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.