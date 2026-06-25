Σοβαρό πλήγμα στον ρωσικό ενεργειακό τομέα κατάφερε η Ουκρανία, καθώς επίθεση με drones προκάλεσε την αναστολή λειτουργίας του διυλιστηρίου NORSI, του τέταρτου μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ρωσίας και δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού βενζίνης στη χώρα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη και, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, προκάλεσε ζημιές σε βασική μονάδα διύλισης του συγκροτήματος, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω πίεση στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας.

Το NORSI, που ανήκει στη Lukoil, βρίσκεται στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διύλισης πετρελαίου της χώρας.

Ζημιές στη μονάδα CDU-5

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται πηγές του κλάδου, η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην πρώτη μονάδα διύλισης CDU-5.

Η συγκεκριμένη μονάδα έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 12.000 μετρικών τόνων ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγικής δυνατότητας του διυλιστηρίου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το διυλιστήριο ενδέχεται να αξιοποιήσει άλλες μονάδες για να επανεκκινήσει μέρος της λειτουργίας του στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, το πλήγμα θεωρείται σημαντικό, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις στην εσωτερική αγορά καυσίμων.

Η Lukoil δεν σχολίασε άμεσα την εξέλιξη.

Σταμάτησαν οι πωλήσεις ντίζελ και βενζίνης από το NORSI

Το Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης, SPIMEX, ανέστειλε από την Τετάρτη τις πωλήσεις ντίζελ και βενζίνης από το διυλιστήριο NORSI.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι ζημιές δεν έχουν μόνο τεχνική διάσταση, αλλά επηρεάζουν ήδη και την εμπορική διακίνηση καυσίμων.

Η αναστολή παραγωγής σε ένα τόσο μεγάλο διυλιστήριο μπορεί να επιδεινώσει τις ελλείψεις καυσίμων που καταγράφονται σε περιοχές της Ρωσίας, ιδίως εάν οι επισκευές καθυστερήσουν ή αν ακολουθήσουν νέες ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Δύο νεκροί από πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές από συντρίμμια drone και ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο ίδιος δεν κατονόμασε την εγκατάσταση, ωστόσο οι αναφορές για το πλήγμα στο NORSI ενισχύουν την εικόνα μιας μεγάλης ουκρανικής επιχείρησης κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Η στρατηγική της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αυτά έχουν στόχο να αποδυναμώσουν την οικονομική βάση που χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας και να μεταφέρουν τις συνέπειες της σύγκρουσης στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τέτοιες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης και διχόνοιας στον ρωσικό πληθυσμό.

Η πραγματικότητα είναι ότι τα διυλιστήρια αποτελούν πλέον έναν από τους πιο κρίσιμους στόχους του πολέμου. Δεν είναι μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις. Είναι κόμβοι παραγωγής καυσίμων για την οικονομία, τις μεταφορές και, έμμεσα, τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Διακοπές ρεύματος στην Κριμαία

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές προκαλούν προβλήματα και στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από το 2014.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χερσόνησο, λόγω ζημιών που υπέστησαν ενεργειακές υποδομές από ουκρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διακοπές θα είναι στοχευμένες και θα γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.

Στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, είχαν ήδη καταγραφεί διακοπές ρεύματος μετά από ουκρανικά πλήγματα, με τις αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης του ενεργειακού συστήματος.

Πίεση στον ρωσικό ενεργειακό μηχανισμό

Το πλήγμα στο NORSI εντάσσεται σε μια ευρύτερη ουκρανική στρατηγική πίεσης προς τη Ρωσία.

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων, υποσταθμούς και ενεργειακά δίκτυα δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Στοχεύουν στη διατάραξη της παραγωγής, της διανομής και της διαθεσιμότητας καυσίμων σε κρίσιμες περιοχές.

Εάν η ζημιά στο NORSI αποδειχθεί εκτεταμένη ή αν υπάρξουν νέα πλήγματα σε άλλα διυλιστήρια, η Ρωσία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μεγαλύτερες εσωτερικές πιέσεις στην αγορά βενζίνης και ντίζελ.

Το γεγονός ότι το πλήγμα αφορά ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας δείχνει πως η Ουκρανία επιχειρεί πλέον όχι απλώς να χτυπήσει στόχους υψηλού συμβολισμού, αλλά να προκαλέσει πραγματικό λειτουργικό κόστος στη ρωσική οικονομία.