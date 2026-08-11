Ο 55χρονος Τζον Χαμ και η 38χρονη Άννα Οσιόλα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά, καθώς το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε πηγή στο PEOPLE, ενώ μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη δήλωση.

Jon Hamm and Wife Anna Osceola Expecting First Baby Together https://t.co/OZTPeQApvb — People (@people) August 10, 2026

Το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 στο Anderson Canyon του Big Sur, σε μια τοποθεσία με ιδιαίτερη σημασία για τον ηθοποιό, καθώς εκεί είχαν γυριστεί σκηνές από το φινάλε του «Mad Men».

Στον γάμο τους είχαν δώσει το «παρών» αρκετοί διάσημοι φίλοι τους, ενώ για την είσοδό τους είχαν επιλέξει τη μουσική από την ταινία του Τζέιμς Μποντ «You Only Live Twice».

Ο Τζον Χαμ είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να γίνει πατέρας

Ο Τζον Χαμ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά ήδη από το 2023, λίγο μετά τον γάμο του με την Άννα Οσιόλα. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι για πολλά χρόνια δεν έβλεπε τον γάμο ως κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της ζωής του, κυρίως λόγω του διαζυγίου των γονιών του όταν ήταν μικρός. Όλα, όμως, φαίνεται πως άλλαξαν μετά τη σχέση του με την Άννα Οσιόλα.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί τότε ότι ήλπιζε ο γάμος τους να οδηγήσει και στην απόκτηση παιδιών, γνωρίζοντας ότι θα γινόταν πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία. «Δεν μου διαφεύγει το γεγονός ότι είμαι 53 ετών. Θα είμαι ο μεγάλος σε ηλικία μπαμπάς, αλλά έτσι είναι. Ίσως τελικά να είναι και καλό», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Τζον Χαμ είχε μιλήσει και νωρίτερα με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση του με την Άννα Οσιόλα. Σε συνέντευξή του στον Χάουαρντ Στερν το 2022 είχε εξομολογηθεί ότι μαζί της ένιωθε σταθερότητα και ασφάλεια, κάτι που τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά το μέλλον του. Όπως είχε πει, η σχέση τους τού άνοιξε την προοπτική του γάμου, της δημιουργίας οικογένειας και μιας «νέας εκδοχής ευτυχίας».

Το ζευγάρι δεν μοιράζεται μόνο την προσωπική του ζωή, αλλά έχει συνεργαστεί και επαγγελματικά. Πρόσφατα βρέθηκαν μαζί στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Your Friends & Neighbors», με τον Τζον Χαμ να δηλώνει ότι απόλαυσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορούσε να πηγαίνει στη δουλειά μαζί με τη σύζυγό του. Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί λέγοντας ότι το γεγονός πως εργάζονται μαζί σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μετά να της εξηγεί για μία ώρα τι έκανε στη δουλειά του.

Τώρα, οι δυο τους ετοιμάζονται για έναν ακόμη πιο σημαντικό κοινό ρόλο, αυτόν του γονέα, κάνοντας πραγματικότητα μια επιθυμία για την οποία ο Τζον Χαμ είχε μιλήσει ανοιχτά ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους.