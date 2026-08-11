Αυξημένα είναι τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ και καθηγητή Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, να εξηγεί τους παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωσή του.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο ιός είναι ενδημικός στη χώρα μας από το 2010 και μεταδίδεται μέσω κοινών κουνουπιών, ενώ η αυξημένη υγρασία και τα λιμνάζοντα νερά έχουν συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού τους.

«Χρειάζεται μια εγρήγορση, όχι ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από το 2010 και εντεύθεν η λοίμωξη αυτή έχει γίνει ενδημική. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι και τα κουνούπια το κολλάνε από τα άγρια πτηνά. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί πλήρως, παρά μόνο αν θεωρητικώς εξαλείφαμε πλήρως όλα τα κουνούπια. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί, γιατί ακόμη και την άνοιξη που τα κουνούπια είναι προνύμφες και κάνουμε ψεκασμούς για να μειώσουμε την ανάπτυξή τους, δεν μπορούμε να βάλουμε τεράστιες δόσεις εντομοκτόνων, διότι αν βάλουμε τεράστιες δόσεις εκτός από τα κουνούπια, θα σκοτώσουμε και πολλούς άλλους οργανισμούς. Θα επηρεάσουμε δηλαδή τη χλωρίδα και την πανίδα. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη δοσολογία που χρησιμοποιείται, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, οπότε η ανάπτυξη μετά των κουνουπιών εξαρτάται λίγο και από τον καιρό, τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν», τόνισε.

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η Αττική είναι το επίκεντρο, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ανέφερε: «Γιατί προφανώς οι μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν στην Αττική ευνόησαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πληθυσμού κουνουπιών στην Αττική. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ιδιαίτερος λόγος».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τις συνθήκες που ευνοούν τα τόσα πολλά κρούσματα, σημείωσε: «Κυρίως το να υπάρχει περισσότερη υγρασία, να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίγο παραπάνω βροχές. Αυτό κάνει τα κουνούπια να αναπτύσσονται περισσότερο. Τώρα όμως που έχουμε φτάσει εκεί, πρέπει να πω ότι υπάρχει πρωτόκολλο αντιμετώπισης. Κάθε φορά που έχουμε ένα κρούσμα σε κάποια περιοχή γίνονται ψεκασμοί γύρω από αυτή την περιοχή και όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Πάλι όμως εντός ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε με αδιανόητα μεγάλες δόσεις, οπότε πέρα από τους ψεκασμούς που κάνει η πολιτεία μέσω των δήμων και της περιφέρειας, νομίζω ένα τέτοιο ψεκασμό είδατε και από τον δήμο Γλυφάδας. Γίνεται σε όλους τους δήμους που υπάρχει κρούσμα, στην περιοχή που υπάρχει το κρούσμα».

«Τώρα, λοιπόν, η πολιτεία κάνει αυτά που πρέπει. Πρέπει όμως και εμείς λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει όταν είμαστε ιδίως το βράδυ έξω, να φοράμε έντονα εντομοαπωθητικά σπρέι ή λοσιόν, να χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά χώρου, είτε αυτά είναι λαμπτήρες, είτε υπέρηχοι, είτε διάφορες συσκευές που βγάζουν ουσίες που διώχνουν μακριά τα κουνούπια. Ακόμα και έναν απλό ανεμιστήρα να πέφτει στα πόδια μας και με τον αέρα που δημιουργεί να απωθεί. Μία έτσι απλή λύση είναι να φοράμε λίγο μακριά, να το πω έτσι, ρούχα. Από κει και πέρα να πω ότι η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι τελείως ασυμπτωματική. Ούτε το καταλαβαίνουμε ότι νοσούμε».

«Ένα 20% περίπου των ανθρώπων κάνει ένα μικρό πυρετό και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό κάτω από το 1%, ιδίως άνθρωποι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, προχωρημένη ηλικία και ανοσοκαταστολή μπορούν να κάνουν πιο βαριά νόσο με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είτε του εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδα είτε των μηνίγγων, μηνιγγίτιδα είτε και των δύο, οπότε αναπτύσσουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως κεφαλαλγία, ζαλάδα, αποπροσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο. Αν κάποιος λοιπόν έχει πυρετό και τέτοια συμπτώματα, πρέπει άμεσα να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό, να τεθεί η υποψία της διάγνωσης, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τέτοια συμπτώματα απαραίτητα θα έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά είναι μια πιθανότητα για την οποία πρέπει να ελέγξουμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας.