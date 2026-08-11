Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, καταδικάστηκε σε θάνατο από ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού, το οποίο τον έκρινε υπεύθυνο για σειρά βαριών εγκλημάτων. Την ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη, με τον Άσαντ να κρίνεται ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Νατζίμπ κρίθηκε επίσης ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για βασανιστήρια.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Άσαντ

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας φέρει ευθύνη για μια σειρά πράξεων που το δικαστήριο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρές. Ο δικαστής έκανε λόγο για εγκλήματα «σοβαρά και φρικτά», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η εκ προμελέτης δολοφονία πολλών ανθρώπων και η σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών.

Η απόφαση αποδίδει στον Άσαντ ευθύνη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για βασανιστήρια και αυθαίρετες κρατήσεις, ενώ παράλληλα τον κρίνει υπεύθυνο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής εξήγησε ότι η απόφαση για την επιβολή της θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο συνδέεται με τη συμμετοχή του σε βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ο Ατέφ Νατζίμπ, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα και κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.