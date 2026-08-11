Τραγικό θάνατο βρήκε ένας αθλητής στη λίμνη Σετούμπαλ, στη Σάντα Φε της Αργεντινής, όταν έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε kitesurf.

Η σύντροφός του βρισκόταν στην ακτή και τον κατέγραφε με την κάμερά της, χωρίς να γνωρίζει ότι κατέγραφε και τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο Φερνάντο Κάπι πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού,

Φίλοι και συναθλητές του εκτιμούν ότι πιθανότατα δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί εγκαίρως από το kite και παγιδεύτηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η σορός του εντοπίστηκε περίπου 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε χαθεί.

Άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος ανέφεραν ότι ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και πλήρως καταρτισμένος στο kitesurf.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες: