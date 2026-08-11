Αναστάτωση προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο στην έπαυλη της Κιμ Καρντάσιαν στο Hidden Hills του Λος Άντζελες, όταν ένας 27χρονος άνδρας φέρεται να εισέβαλε στην ιδιοκτησία και στη συνέχεια να πήρε το αυτοκίνητο ενός μέλους του προσωπικού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας εμφανίστηκε στην κατοικία το απόγευμα της Κυριακής. Το σπίτι βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό ανακαίνιση και, όπως αναφέρεται, η Κιμ Καρντάσιαν και τα παιδιά της δεν μένουν εκεί όσο διαρκούν οι εργασίες.

Kim Kardashian's Hidden Hills Mansion Burglarized, Suspect Under Arrest https://t.co/txlOgyrQBf — TMZ (@TMZ) August 10, 2026

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο 27χρονος παραβίασε μία πόρτα και κατάφερε να μπει στο εσωτερικό της κατοικίας. Στη συνέχεια φέρεται να πήρε αντικείμενα από το σπίτι και να τα τοποθέτησε σε όχημα. Ο άνδρας φέρεται ακόμη να πήρε το αυτοκίνητο ενός εργαζομένου της Κιμ Καρντάσιαν και να έκανε βόλτες στη γύρω περιοχή.

Ένας άνδρας της ασφάλειας αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο να κινείται στη γειτονιά και το ακολούθησε μέχρι την έπαυλη, πριν ειδοποιήσει τις Αρχές. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι και προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου χωρίς να σημειωθεί κάποιο άλλο περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ στην κατοχή του υπόπτου δεν βρέθηκε κάποιο όπλο. Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διάρρηξη.

Πηγές από το περιβάλλον της Κιμ Καρντάσιαν αναφέρουν ότι η ίδια και τα παιδιά της ζουν τους τελευταίους μήνες σε ενοικιαζόμενο σπίτι, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην έπαυλή της. Ωστόσο, άτομα από το περιβάλλον της σταρ αμφισβητούν μέρος της εκδοχής που παρουσιάστηκε από τις Αρχές. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο εσωτερικό της κατοικίας και ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα της Κιμ Καρντάσιαν μέσα στο σπίτι.