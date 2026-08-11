Ο 37χρονος γκαρντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει για πρώτη φορά το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ανοίξει κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, έχοντας εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως αναφέρεται, υπάρχει θετική διάθεση και από την πλευρά του έμπειρου Αμερικανού.

Ο Ουέστμπρουκ εξετάζει πλέον σοβαρά την προοπτική να αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός NBA, με την ισραηλινή ομάδα να αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις βασικές επιλογές του. Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στην πορεία ενός παίκτη που έχει συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του με το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός αγωνίστηκε στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ προηγουμένως φόρεσε τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Ντένβερ Νάγκετς.

Στην τελευταία του σεζόν κατέγραψε κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ σε 64 συμμετοχές, διατηρώντας σημαντική παρουσία στο παιχνίδι της ομάδας του.