Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Ελλάδας, με το όνομά του να βρίσκεται πλέον και στο ραντάρ της Γαλατάσαραϊ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έχει ήδη απασχολήσει τη γερμανική Ντόρτμουντ, σύμφωνα με το «Kicker», ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από τη Γιουβέντους.

Στην Τουρκία, ωστόσο, η υπόθεση φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη ένταση. Δημοσίευμα των τελευταίων ωρών αναφέρει πως η Γαλατάσαραϊ έχει εντάξει τον Κωνσταντέλια στη μεταγραφική της λίστα και εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Μπουράκ Ερέν, ο οποίος αποκάλυψε το ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας, υποστηρίζει πως ο «Ντέλιας» βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στο στόχαστρό της. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την αξία του διεθνούς άσου και έχει διαμορφώσει υψηλές απαιτήσεις για την παραχώρησή του. Ως εκ τούτου, η Γαλατάσαραϊ θα χρειαστεί να κινηθεί με ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει από το ενδιαφέρον στην πράξη.