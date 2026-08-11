Τον απόλυτο τυρόμο έζησε η ηθοποιός και σεναριογράφος Μελόρα Ριβέρα, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της στη Βενετία της Καλιφόρνιας και την ακολούθησε μέχρι την ταράτσα, σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ. Η Ριβέρα ήταν 29 ετών όταν ο άστεγος Κρίστιαν Χικς, ο οποίος είχε ήδη μακρύ ποινικό μητρώο, διέρρηξε το σπίτι της μόλις τρεις εβδομάδες αφότου είχε μετακομίσει εκεί, τον Σεπτέμβριο του 2014.

Η Ριβέρα κατάφερε να βγει στην οροφή του σπιτιού της και κάλεσε την αστυνομία, ενώ ένας blogger της περιοχής απαθανάτισε τη στιγμή που ο εισβολέας την ακολουθούσε. Η φωτογραφία, στην οποία η ηθοποιός εμφανίζεται μισοντυμένη στην ταράτσα ενώ ο Χικς βρίσκεται πίσω της, έγινε γνωστή και αποτύπωσε τον τρόμο που έζησε.

«Ένιωθα σαν να γινόμουν η πλοκή μιας ταινίας τρόμου. Ήταν τρομακτικό, όλα μου τα ένστικτα μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγω από εκεί», είχε δηλώσει τότε η Ριβέρα στη Daily Mail.

«Αυτός ο τύπος είχε κλωτσήσει την εξώπορτά μου, με κυνήγησε μέχρι την κρεβατοκάμαρά μου και με ακολούθησε από το παράθυρο στην οροφή. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κρυφτώ».

«Αν η αστυνομία δεν είχε φτάσει όταν έφτασε, ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να πηδήξω από την οροφή. Το μυαλό μου συνεχίζει να αναπαράγει ξανά και ξανά όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί αυτό».

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, διέσωσε τη Ριβέρα και συνέλαβε αμέσως τον Χικς. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που εξέτασε η Daily Mail, ο άνδρας έκανε συμφωνία με τις δικαστικές αρχές και καταδικάστηκε σε μόλις τρία χρόνια φυλάκισης για την εισβολή στο σπίτι της.

Η νέα σύλληψη και τα σοβαρά αδικήματα

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Χικς, ο οποίος είναι πλέον 41 ετών, αποφυλακίστηκε και σύντομα επέστρεψε στην εγκληματική δράση, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το 2018 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη και βίαιη σεξουαλική επαφή, όμως έκανε και πάλι συμφωνία με τις δικαστικές αρχές και καταδικάστηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο φυλάκισης.

Το 2021 συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βιασμό, σοδομισμό, σεξουαλική διείσδυση με τη χρήση βίας και απαγωγή.

Ύστερα από χρόνια δικαστικών διαδικασιών, το 2023 καταδικάστηκε τελικά σε 37 χρόνια φυλάκισης για τα σοβαρά αδικήματα. Τα δικαστικά αρχεία αναφέρουν ότι θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους τον Σεπτέμβριο του 2043.

Η εισβολή στο σπίτι και η προσπάθεια διαφυγής

Η Ριβέρα, η οποία εργάζεται ως σεναριογράφος στην τηλεόραση και είχε επίσης έναν ρόλο στην ταινία «Sparkle» του 2012, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Γουίτνεϊ Χιούστον, είχε περιγράψει ότι κοιμόταν βαθιά όταν ο Χικς άρχισε αρχικά να περιφέρεται γύρω από το σπίτι και να το ελέγχει.

Ξύπνησε απότομα όταν άκουσε κάποιον να κουνά το πόμολο της εξώπορτας.

«Η κρεβατοκάμαρά μου βρίσκεται στη σοφίτα και υπάρχει μια σκάλα που ανεβαίνει από κοντά στην εξώπορτα, οπότε ο ήχος με ξύπνησε. Κοίταξα το τηλέφωνό μου και οι λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν έρθει δεν μου είχαν στείλει μήνυμα ότι θα περνούσαν», είχε πει.

«Δίστασα για ένα δευτερόλεπτο και τελικά κατέβηκα και κοίταξα από το παράθυρο και είδα τον άνδρα να απομακρύνεται. Μιλούσε μόνος του. Ακουγόταν σαν να σχολίαζε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο».

Η Ριβέρα δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό και σκέφτηκε να κάνει ένα ντους πριν από τη δουλειά της. Τελικά, όμως, αποφάσισε να επιστρέψει στο κρεβάτι.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο εισβολέας επέστρεψε και αυτή τη φορά άρχισε να προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Χτυπούσε την πόρτα με τον ώμο του.

«Κοίταξα κάτω από την κρεβατοκάμαρά μου και μπορούσα να δω την πόρτα να λυγίζει με κάθε χτύπημα», είχε περιγράψει η Ριβέρα. «Φαινόταν ασταμάτητο. Αυτός ο τύπος θα συνέχιζε μέχρι να μπει μέσα. Φοβόμουν. Κάλεσα το 911 και τους είπα ότι κάποιος προσπαθούσε να διαρρήξει το σπίτι μου».

«Τους έδινα τη διεύθυνσή μου όταν ένα μεγάλο κομμάτι της πόρτας έσπασε προς τα μέσα και είδα το χέρι του άνδρα να μπαίνει μέσα για να την ξεκλειδώσει», αναφέρει.

Η Ριβέρα αποφάσισε ότι η καλύτερη επιλογή ήταν να διαφύγει. Η κρεβατοκάμαρά της βρισκόταν στις χαμηλές πλευρές της στέγης του σπιτιού, με αποτέλεσμα τα παράθυρα να βρίσκονται χαμηλά.

Άνοιξε το γυάλινο μέρος ενός από τα παράθυρα και έβγαλε με μια κλωτσιά το προστατευτικό πλέγμα.

«Κυριολεκτικά σύρθηκα μέσα από το παράθυρο και τη στιγμή που ο εισβολέας έβαζε το ένα πόδι μέσα στο σπίτι μου, εγώ έβαζα το ένα πόδι στην οροφή», είχε πει.

Όμως ο Χικς δεν σταμάτησε. Ανέβηκε τις σκάλες προς την κρεβατοκάμαρά της και, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί πάνω στην οροφή, είδε το κεφάλι του να εμφανίζεται μέσα από το παράθυρο.

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ήταν πάνω στην οροφή μαζί μου», είπε.

Η αστυνομία και η διάσωση από την οροφή

Ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και σταμάτησε έναν αστυνομικό, ενώ η Ριβέρα παρέμενε στο τηλέφωνο με το 911.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να πείσουν τον Χικς να κατέβει από την οροφή, αφού προηγουμένως οι πυροσβέστες είχαν δώσει στη Ριβέρα μια σκάλα για να μπορέσει να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η ίδια ανέφερε ότι ολόκληρο το περιστατικό διήρκεσε έως και 30 λεπτά, ενώ κατάφερε να τραβήξει και ορισμένες φωτογραφίες την ώρα που εξελισσόταν.

«Υπήρχαν έξι αστυνομικοί που είχαν στρέψει τα όπλα τους προς το μέρος μου και ένα ελικόπτερο από πάνω, ενώ πολύς κόσμος παρακολουθούσε από το πεζοδρόμιο. Κι εγώ ήμουν κολλημένη πάνω σε μια οροφή χωρίς παντελόνι. Ήταν τρελό», είχε δηλώσει.

«Ήταν ένα περίεργο συναίσθημα να νιώθεις ότι η ζωή σου βρίσκεται σε κίνδυνο και οι άνθρωποι να το παρακολουθούν. Δεν προσπαθούσα να γίνω επεισόδιο του “Νόμος και Τάξη”. Δεν ήθελα να πεθάνω πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.