Μια σειρά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτές συνομιλίες του 2021, στα οποία ο δρ Άντονι Φάουτσι και άλλοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας συζητούσαν τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη από τον εμβολιασμό εγκύων κατά της COVID-19, έδωσαν στη δημοσιότητα δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Τα 11 μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα αποτελούν μέρος περισσότερων από 34.000 μηνυμάτων που ανέκτησε το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών από το κυβερνητικό τηλέφωνο του Φάουτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών Ραντ Πολ από το Κεντάκι και Ρον Τζόνσον από το Ουισκόνσιν. Οι δύο νομοθέτες έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον Φάουτσι εδώ και χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την πανδημία της COVID-19, ενώ πρόσφατα ο Ραντ Πολ είχε δώσει στη δημοσιότητα και ημερολογιακές καταγραφές που είχε γράψει ο Φάουτσι κατά την κορύφωση της πανδημίας.

Τι συζητούσαν Φάουτσι, Μέρτι και Γουαλένσκι

Τα νέα μηνύματα χρονολογούνται από τα τέλη Ιανουαρίου του 2021, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και περισσότερο από έναν μήνα μετά την έγκριση για επείγουσα χρήση των πρώτων εμβολίων κατά του κορονοϊού, εκείνων των Pfizer και Moderna, τα οποία είχαν αρχίσει να χορηγούνται στο αμερικανικό κοινό.

Εκείνη την περίοδο οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις εγκύους που επέλεγαν να εμβολιαστούν. Έκτοτε, πολλαπλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλων επιπλοκών της εγκυμοσύνης.

Η συνομιλία ξεκίνησε όταν ο τότε υποψήφιος για τη θέση του γενικού χειρουργού των ΗΠΑ, δρ Βίβεκ Μέρτι, ρώτησε τον Φάουτσι και την τότε διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δρ Ροσέλ Γουαλένσκι, εάν γνώριζαν στοιχεία σχετικά με το αν οι έγκυες θα έπρεπε να εμβολιάζονται νωρίτερα ή αργότερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Γουαλένσκι σημείωσε ότι το CDC χρησιμοποιούσε ένα σύστημα παρακολούθησης με την ονομασία «V-safe», προκειμένου να καταγράφουν τις παρενέργειες των εμβολίων κατά της COVID-19 σε ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων, μεταξύ των οποίων και οι έγκυες γυναίκες.

Ο Φάουτσι, ο οποίος πλέον έχει αποσυρθεί και επί σειρά ετών ήταν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, απάντησε ότι δεν υπήρχαν «δεδομένα ή θεωρητικός λόγος που να υποδηλώνει ότι ο εμβολιασμός νωρίς αντί για αργότερα στην εγκυμοσύνη θα ήταν προτιμότερος», σύμφωνα με τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Στη συνέχεια, ο Φάουτσι αναφέρθηκε σε περιστατικά πυρετού ή σε μια κατάσταση που ονομάζεται «καταιγίδα κυτοκινών» μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19. Όπως σημείωσε, αυτή η κατάσταση «θεωρητικά θα μπορούσε να συνδέεται με αποβολή στο πρώτο τρίμηνο». Η Γουαλένσκι και ο Μέρτι χαρακτήρισαν την παρατήρησή του «καλό σημείο».

Η αναφορά στους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη

Μία ημέρα αργότερα, ο Φάουτσι έγραψε ότι «σε οποιοδήποτε εμβόλιο για το οποίο λείπουν δεδομένα σε εγκύους πρέπει να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι έναντι των οφελών». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η COVID-19 μπορεί να είναι σοβαρή ασθένεια, ιδιαίτερα κατά την εγκυμοσύνη».

Ο Φάουτσι πρόσθεσε ότι εκείνη την περίοδο είχαν εμβολιαστεί περισσότερες από 10.000 έγκυες γυναίκες και πως «δεν έχουν προκύψει προβλήματα».

Επτά μήνες μετά τη συγκεκριμένη συνομιλία μεταξύ του Μέρτι, του Φάουτσι και της Γουαλένσκι, το CDC συνέστησε ρητά τον εμβολιασμό των εγκύων κατά της COVID-19, επικαλούμενο νέα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία «οι επιστήμονες δεν διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο αποβολής».

Στην ιστοσελίδα του CDC αναφέρεται ότι, σε μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο έγκυες γυναίκες, «ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν αύξησε τους κινδύνους για την υγεία των εγκύων ή των μωρών τους». Το CDC σημειώνει επίσης ότι τα εμβόλια μειώνουν την πιθανότητα σοβαρής νόσησης από COVID-19, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία των εγκύων και των μωρών τους.

Η αλλαγή της σύστασης για τις εγκύους

Πέρυσι, ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανακοίνωσε ότι το CDC δεν θα συνιστούσε πλέον τα εμβόλια κατά της COVID-19 για τις εγκύους και τα υγιή παιδιά. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων συνέχισε να συνιστά τα συγκεκριμένα εμβόλια.

Το CBS News απευθύνθηκε στους δικηγόρους του Φάουτσι, καθώς και στον Μέρτι και τη Γουαλένσκι, ζητώντας σχόλιο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Πολ και Τζόνσον ανέφεραν ότι η δημοσιοποίηση περισσότερων μηνυμάτων από το τηλέφωνο του Φάουτσι θα χρειαστεί χρόνο, λόγω του «μεγάλου όγκου πληροφοριών» που πρέπει να ελεγχθούν.

Νέα αντιπαράθεση Φάουτσι με τους Ρεπουμπλικάνους

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων του Φάουτσι ενδέχεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη που διαρκεί εδώ και χρόνια ανάμεσα στον ίδιο και τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην κορυφαίος ομοσπονδιακός ειδικός στις λοιμώδεις ασθένειες διαχειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού.

Τον περασμένο μήνα, το γραφείο του Ραντ Πολ έδωσε στη δημοσιότητα μεγάλο αριθμό ημερολογιακών καταγραφών του Φάουτσι, οι οποίες είχαν ανακτηθεί τους τελευταίους μήνες από κυβερνητικούς διακομιστές. Σε αυτές, ο Φάουτσι αναφερόταν στις απόψεις του σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού, ένα ζήτημα για το οποίο ο Πολ έχει κατηγορήσει τον Φάουτσι ότι προέβη σε παραπλανητικές δηλώσεις. Ο Φάουτσι έχει αρνηθεί επί μακρόν την κατηγορία.

Στις ίδιες καταγραφές, ο Φάουτσι κατέγραφε επίσης τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης, φαινόταν να αντιμετωπίζει με απορία την ξαφνική δημοσιότητά του και ασκούσε κριτική στον κ. Τραμπ και σε ορισμένους από τους συμβούλους του.

Ο Φάουτσι κλήθηκε τον περασμένο μήνα να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, της οποίας προεδρεύει ο Πολ. Επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία σε κάθε ερώτηση, με αποτέλεσμα η επιτροπή να ψηφίσει αργότερα υπέρ της παραπομπής του για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Η επιτροπή υποστήριξε ότι ο Φάουτσι θα έπρεπε να απαντήσει στις ερωτήσεις, καθώς προστατευόταν από ποινική δίωξη βάσει χάρης που είχε δοθεί επί προεδρίας Μπάιντεν.

Ο δικηγόρος του Φάουτσι δήλωσε στο CBS News ότι ο πελάτης του είχε «ισχυρό νομικό έρεισμα» για να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία.