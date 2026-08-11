Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

Στη διάρκεια της συζήτησης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ήρθε σε άβολη θέση καθώς ο μικρός γιος της ζητούσε επίμονα να της μιλήσει. «Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι».

«Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο! Θα μου δώσετε λόγο χρόνο», είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής, οι οποίοι χαμογέλασαν με τον χαριτωμένο γιο της.

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