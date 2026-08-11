Ένας 29χρονος Άγγλος τουρίστας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Κω, μετά από έγκληση 46χρονου Έλληνα για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του kosnews24, το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Κω, όταν Άγγλοι τουρίστες επιτέθηκαν σε πολίτες που συμμετείχαν σε πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ο 29χρονος Άγγλος χτύπησε στο μάτι τον 46χρονο Έλληνα που συμμετείχε στην πορεία, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του νησιού.

Από την αστυνομία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.