Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύεται το παιδί 2,5 ετών, μετά την πτώση του από μπαλκόνι ύψους περίπου τριών μέτρων στην Παραλία Πατρών. Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παραμένει στη Νευροχειρουργική Κλινική, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση των τραυμάτων και να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάστασή του.

Η μέχρι στιγμής εικόνα του παιδιού χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, καθώς, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αντιδρά σε ερεθίσματα, κινεί τα χέρια και τα πόδια του και κλαίει. Οι γιατροί αναφέρουν ότι, παρά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.

Το ατύχημα έγινε το πρωί της Δευτέρας στην Παραλία Πατρών. Το παιδί βρισκόταν εκεί αυτές τις ημέρες μαζί με τους παππούδες του, ενώ η μόνιμη κατοικία της οικογένειας είναι στην Αθήνα και το ίδιο έχει καταγωγή από την Πάτρα.

Καθοριστικό φαίνεται πως ήταν το γεγονός ότι ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι υπήρχε ένα μικρό δέντρο, μία ελιά. Το δέντρο ανέκοψε την πτώση του παιδιού και πιθανότατα απέτρεψε τα χειρότερα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το παιδί είχε ξυπνήσει, όπως επίσης η μητέρα του και το μεγαλύτερο αδελφάκι του. Η μητέρα βρισκόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε το γάλα τους, όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπορτάζ, το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι.

Ενώ περιεργαζόταν τα κάγκελα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το 2,5 ετών παιδί βρέθηκε στο κενό και έπεσε από το μπαλκόνι.