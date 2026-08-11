Ο Μπαράκ Ομπάμα ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό μερικά από τα βιβλία που έχουν επηρεάσει βαθιά τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα παρουσιάσει νέο podcast, στο οποίο θα αναφέρεται σε έργα που θεωρεί σημαντικά, μεταξύ άλλων τα «Song of Solomon» της Τόνι Μόρισον και «Tinker Tailor Soldier Spy» του Τζον λε Καρέ.

Το podcast, με τίτλο «A Great Book with Barack Obama» («Ένα σπουδαίο βιβλίο με τον Μπάρακ Ομπάμα»), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα Audible στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδέχεται έναν καλεσμένο σε κάθε ένα από τα έξι επεισόδια, τα οποία θα είναι σε παραγωγή της Amazon σε συνεργασία με την Higher Ground των Ομπάμα, για να συζητήσουν έναν από τους τίτλους που ξεχώρισε.

«Τα σπουδαία βιβλία με βοηθούσαν πάντα να καταλάβω ποιος είμαι και τι πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ομπάμα.

«Τα έξι βιβλία που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά με έχουν συντροφεύσει σε όλη μου τη ζωή και το καθένα έχει κάτι να μας διδάξει για την ανθρώπινη εμπειρία», πρόσθεσε.

Πέρα από τα έργα των Μόρισον και λε Καρέ, ο Ομπάμα έχει επιλέξει το «The Fire Next Time» του Τζέιμς Μπόλντουιν, το «All the Pretty Horses» του Κόρμακ ΜακΚάρθι, το «Gilead» της Μαριλίν Ρόμπινσον και το «All the King’s Men» του Ρόμπερτ Πεν Ουόρεν.

«Για αυτό το podcast, προσκάλεσα μερικούς φίλους να εξερευνήσουμε γιατί τα βιβλία μας αγγίζουν, πώς μπορούν να διαμορφώσουν την κατανόηση που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους και γιατί η λογοτεχνία είναι πιο σημαντική τώρα από ποτέ», συνέχισε ο Ομπάμα, συμπληρώνοντας: «Ελπίζω οι ακροατές να εμπνευστούν ώστε να ανακαλύψουν ή να ξαναδιαβάσουν βιβλία που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο».

Σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια, ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται δημόσια τα αγαπημένα του βιβλία δημοσιεύοντας λίστες με τις καλοκαιρινές αναγνωστικές του επιλογές αλλά και ανασκοπήσεις στο τέλος κάθε έτους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η λίστα αυτού του καλοκαιριού την οποία αποκάλυψε στα τέλη Ιουλίου, περιλαμβάνει το «Kin» της Ταγιάρι Τζόουνς, το «Vigil» του Τζορτζ Σόντερς, το «The Things We Never Say» της Ελίζαμπεθ Στράουτ, το «Transcription» του Μπεν Λέρνερ και το «Cool Machine» του Κόλσον Γουάιτχεντ.