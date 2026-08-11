Απάντηση για την πτώση σοβά σε κλειστό γραφείο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έδωσε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο που δεν χρησιμοποιείται.

«Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του Τακτικού μας Προϋπολογισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση», αναφέρει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Εάν συναντήσω και διαδηλωτές από τη “συμμορία της μιζέριας” της Αριστεράς, τότε ακόμη χειρότερα όχι μόνον απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά αρχίζουν τα συνθήματα: “τα ντουβάρια δεν κάνουν την Υγεία”».

«Ρε παιδιά, διαλέξτε ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινίσουμε όλα και το Βενιζέλειο προφανώς, άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία και άρα πείτε και κανένα μπράβο. Ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία κακώς κάνουμε όσα κάνουμε και άρα δεν σας νοιάζει και ο σοβάς που έπεσε. Μα δεν μπορεί να τα έχετε όμως όλα μονά ζυγά δικά σας», τόνισε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει να εκπονηθεί μελέτη για την ανακαίνιση του συγκεκριμένου κτιρίου.