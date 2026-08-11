Στο πλευρό των συμπατριωτών της βρίσκεται η Σακίρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία στις 10 Αυγούστου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει κρύψει ποτέ τη βαθιά σύνδεσή της με την πατρίδα της, θέλησε να στείλει δημόσια ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης σε όσους δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, η Σακίρα αναφέρθηκε τόσο στους ανθρώπους που ένιωσαν τη σεισμική δόνηση όσο και στις οικογένειες που περνούν δύσκολες ώρες, περιμένοντας νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. «Αγαπημένη μου Κολομβία, η καρδιά μου είναι με όλους όσοι ένιωσαν αυτόν τον σεισμό και με τις οικογένειες που περνούν στιγμές αγωνίας», έγραψε αρχικά.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

«Οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε στις δύσκολες στιγμές»

Στη συνέχεια του μηνύματός της, η Σακίρα στάθηκε ιδιαίτερα στην αλληλεγγύη των κατοίκων της χώρας της, τονίζοντας ότι σε στιγμές κρίσης οι Κολομβιανοί γνωρίζουν πώς να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. «Σε στιγμές σαν κι αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια με ασφάλεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. «Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παραμείνουμε σε εγρήγορση, ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», κατέληξε η Σακίρα.

Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Κολομβίας, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Για τη Σακίρα, που γεννήθηκε στην Μπαρανκίγια και έχει αναφερθεί πολλές φορές με υπερηφάνεια στις κολομβιανές ρίζες της, η τραγωδία στην πατρίδα της δεν θα μπορούσε να την αφήσει ασυγκίνητη. Με το μήνυμά της επέλεξε να στρέψει την προσοχή στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και στη δύναμη της αλληλεγγύης σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές για τη χώρα.