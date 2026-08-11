Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αφήσει προσωρινά στην άκρη το ποδόσφαιρο, καθώς μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή χωρίς να έχει καθορίσει ακόμη πότε θα επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρουν το Footmercato και μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, ο 39χρονος άσος θέλει να αφιερώσει χρόνο στους δικούς του ανθρώπους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια. Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στο Ροζάριο, έπειτα από πολύμηνη μάχη με ασθένεια.

Ο πατέρας του αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην πορεία του Λιονέλ Μέσι, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως σύμβουλος και μάνατζέρ του από τα πρώτα βήματα της καριέρας του μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η είδηση του θανάτου του τον οδήγησε να διακόψει άμεσα τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι και να ταξιδέψει στην Αργεντινή. Μετά την κηδεία, ο Μέσι παρέμεινε στο Ροζάριο, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, ούτε έχει ξεκαθαρίσει αν και πότε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η οικογένειά του και ο χρόνος που χρειάζεται για να διαχειριστεί την απώλεια.