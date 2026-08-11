Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Μεταξύ εκείνων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ήταν ο Λάρι και η Μόρα Γκούντμαν, οι οποίοι έφυγαν μέσα στη νύχτα μαζί με γείτονές τους, σχηματίζοντας οχηματοπομπή προκειμένου να αναζητήσουν ασφαλές σημείο.

Η εντολή για την εκκένωση της περιοχής δόθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, καθώς η φωτιά, γνωστή στις αρχές ως Bald Range, κατευθυνόταν προς την κοινότητα Πίτσλαντ, όπου κατοικεί το ζευγάρι.

Η δύσκολη νυχτερινή εκκένωση

Η Μόρα Γκούντμαν μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη Γουέστ Κελόουνα, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπου έχουν μεταφερθεί άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Όπως ανέφερε, ανάμεσα στους κατοίκους που έπρεπε να φύγουν υπήρχαν πολλοί «ήταν ηλικιωμένοι», οι οποίοι «φοβούνταν να οδηγήσουν νύχτα».

Πριν ξεκινήσουν, το ζευγάρι και οι γείτονές τους φρόντισαν να φορτώσουν στα αυτοκίνητα τα προσωπικά αντικείμενα που ήθελαν να διασώσουν. Η Μόρα εξήγησε πως στη συνέχεια ο Λάρι τοποθέτησε μια λάμπα πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διαδρομής.

Η οχηματοπομπή ξεκίνησε με κατεύθυνση τη Γουέστ Κελόουνα, η οποία απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την περιοχή τους.

Ο Λάρι Γκούντμαν χαρακτήρισε ουσιαστικά θέμα «τύχη» το γεγονός ότι οι κάτοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν γνωρίζει ακόμη εάν η κοινότητά του και το σπίτι του έχουν παραμείνει ανέπαφα ή εάν καταστράφηκαν από τις φλόγες.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Μόρα περιέγραψε με χιούμορ την υποστήριξη που έχουν δεχθεί από την τοπική κοινωνία. «Τρώμε περισσότερο απ’ ό,τι στο σπίτι», σχολίασε, καθώς εστιατόρια και οργανώσεις της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να βοηθήσουν όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

«Αβεβαιότητα»

Στη Γουέστ Κελόουνα, ο Ρομπ Χένσον, που ανήκει στον Στρατό της Σωτηρίας, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της φωτιάς έχουν αγγίξει ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

«Μας βοηθούν μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αγρόκτημα όπου δούλευαν συνήθως, έμειναν χωρίς καν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο».

Η φετινή περίοδος των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά συγκαταλέγεται στις πλέον καταστροφικές που έχουν καταγραφεί, σε μια χώρα η οποία θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από εκείνον του υπόλοιπου πλανήτη.

Ο Καναδάς διαθέτει περισσότερο από το ένα τέταρτο των βόρειων άγριων δασών παγκοσμίως, ενώ περίπου το 40% αυτών των εκτάσεων παραμένει ανεκμετάλλευτο, δηλαδή έχει διατηρηθεί στη φυσική του κατάσταση.

Ωστόσο, η χώρα δεν διαθέτει επαρκές έμψυχο και άψυχο δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσει το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνονται. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία κατοικημένων περιοχών.

Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δείχνουν ότι από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές περισσότερα από 40 εκατομμύρια στρέμματα, στην πλειονότητά τους δασικές εκτάσεις.

Η έκταση αυτή παραμένει μικρότερη από εκείνη που καταγράφηκε το 2023, όταν ο Καναδάς βίωσε μια χρονιά που αποτέλεσε τραγικό ρεκόρ. Τότε είχαν καεί περίπου 180 εκατομμύρια στρέμματα.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί τους τελευταίους μήνες να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ σε πόλεις όπως το Τορόντο η ποιότητα του αέρα είχε βρεθεί μεταξύ των χειρότερων στον κόσμο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Οτάβα επιχειρεί να ενισχύσει την αντιμετώπιση του φαινομένου, αυξάνοντας τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών και προωθώντας πιο προληπτικές πρακτικές στη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταδεικνύουν και τα όρια των δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στην έκταση των πυρκαγιών.

Η κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αποτυπώνεται στα λόγια του Ρομπ Χένσον, ο οποίος περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των πυροπαθών.

«Ο κόσμος βρίσκεται απλά σε ανασφάλεια», σχολίασε ο Ρομπ Χένσον. «Θέλει να ξαναβρει την προηγούμενη ζωή του, κι είναι δύσκολο», συμπλήρωσε.