Νέα βίντεο από το αστυνομικό τμήμα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της Τζέιμι Λι Κομορόσκι, της 27χρονης που καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη, επειδή οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή μιας νύφης λίγα μόλις λεπτά μετά τον γάμο της.

Τα πλάνα, που καταγράφηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή της στις 28 Απριλίου 2023 στο Φόλι Μπιτς της Νότιας Καρολίνας, δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα, εναλλάσσοντας στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης με αδιάφορες συζητήσεις για καθημερινά θέματα, σαν να μην είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα όσων είχαν μόλις συμβεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Καθισμένη στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη, η Κομορόσκι άρχισε να μιλά στους αστυνομικούς για τις αλλεργίες της. «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά οι αλλεργίες μου είναι φέτος απαίσιες. Αυτή η γύρη με έχει διαλύσει», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς, ενώ λίγο αργότερα τους ρωτά: «Ποια είναι τα αγαπημένα σας δημητριακά;».

Η 27χρονη είχε μόλις προκαλέσει το δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε ακαριαία η 34χρονη, Σαμάνθα Χάτσινσον, όταν το αυτοκίνητό της έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα όχημα τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν η νύφη, ο σύζυγός της, Άρικ Χάτσινσον, και ακόμα δύο καλεσμένοι. Το ζευγάρι είχε μόλις αποχωρήσει από τη γαμήλια δεξίωσή του, περιστοιχισμένο από συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Κομορόσκι κινούνταν με περίπου 105 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας ήταν μόλις 40 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η Σαμάνθα σκοτώθηκε επιτόπου, φορώντας ακόμη το νυφικό της, ενώ ο σύζυγός της εκτινάχθηκε από το όχημα, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά και οι δύο ακόμα επιβάτες του οχήματος.

Αρχικά, η νεαρή γυναίκα διαμαρτυρόταν έντονα, επειδή δεν της επέτρεπαν να μιλήσει με τον πατέρα της και είχε επιθετική στάση απέναντι στους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα, όμως, η συμπεριφορά της άλλαξε εντελώς και άρχισε να τους μιλά σαν να επρόκειτο για μια απλή καθημερινή συζήτηση.

Ρώτησε έναν αστυνομικό αν είναι Φιλιππινέζος, περιέγραψε την καταγωγή της, εξήγησε ότι η οικογένειά της την αποκαλεί «μαύρο πρόβατο» λόγω του πιο σκούρου δέρματος και των μαλλιών της και αφηγήθηκε ιστορίες από την παιδική της ηλικία. «Ο πατέρας μου έλεγε ότι είναι 100% Πολωνός, αλλά του απάντησα πως κανείς δεν είναι 100% τίποτα», σχολιάζει χαμογελώντας στο βίντεο, πριν αρχίσει να μιλά για το γενεαλογικό της δέντρο.

Στη συνέχεια, μίλησε για την προηγούμενη δουλειά της ως μεσίτρια μεταφορών, λέγοντας ότι έβγαζε «πολλά χρήματα», αλλά παραιτήθηκε για να είναι πιο ευτυχισμένη. Αναφέρθηκε επίσης στο νεογέννητο γατάκι της, τον Θίο, ενώ άρχισε να συζητά για τα αγαπημένα της φαγητά. «Λατρεύω ένα καλό Big Mac, δέκα κοτομπουκιές και τις πατάτες των McDonald’s. Δεν συγκρίνονται με τίποτα», λέει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια προσθέτει πως αγαπημένη της γεύση παγωτού είναι η βανίλια soft serve με πολύχρωμη τρούφα. Η κουβέντα συνεχίστηκε με ακόμα πιο παράξενες λεπτομέρειες, καθώς ρώτησε τους αστυνομικούς αν τους αρέσουν τα αυγά ποσέ, λέγοντας: «Τα λατρεύω. Είναι σαν ένα ωραίο, ζουμερό αυγουλάκι».

Λίγο αργότερα, όμως, ξέσπασε ξανά σε κλάματα, λέγοντας ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι της και ότι ανησυχούσε για εκείνη ο σύντροφός της.

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, αμέσως μετά τη σύγκρουση, την καταγράφει να ρωτά επανειλημμένα αν η Σαμάνθα είναι καλά και να ζητά από τους παρευρισκόμενους να τη βοηθήσουν.

Η Κομορόσκι υποστήριξε αρχικά ότι είχε καταναλώσει μόνο μία μπίρα και ένα ποτό με τεκίλα. Ωστόσο, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν ώρες αργότερα έδειξαν ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της ήταν υπερτριπλάσια από το νόμιμο όριο.

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο προφυλάκισης, η 27χρονη δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπου, καθώς και για ανθρωποκτονία από επικίνδυνη οδήγηση. Τον Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης.