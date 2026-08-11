Στα 6 εκατ. ευρώ συμφώνησαν οι δύο ομάδες για τη μεταγραφή του Βέλγου επιθετικού, που ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την απόκτηση του Ρόμελου Λουκάκου, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τη Νάπολι για την παραχώρηση του Βέλγου επιθετικού έναντι 6 εκατ. ευρώ.

Η σχέση του Λουκάκου με τους «παρτενοπέι» είχε διαταραχθεί σοβαρά τους προηγούμενους μήνες. Αφορμή αποτέλεσε η επιλογή του ποδοσφαιριστή να παραμείνει στην πατρίδα του και να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, προκειμένου να αποθεραπευτεί από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Παρότι ο 33χρονος φορ επέστρεψε σε πλήρη αγωνιστική δράση και σημείωσε τρία γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Βέλγιο, η Νάπολι είχε ήδη αποφασίσει να μην συνεχίσει μαζί του. Η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου έκρινε τη στάση του αντιεπαγγελματική, ενώ το γεγονός ότι ο παίκτης βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του συνέβαλε στην απόφαση για την αποχώρησή του.

Η Φενέρμπαχτσε κινήθηκε άμεσα και αφού πρώτα έδωσε τα χέρια με τον Λουκάκου, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τη Νάπολι. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αρχική πρόταση των Τούρκων απορρίφθηκε, όμως η βελτιωμένη προσφορά των 6 εκατ. ευρώ έγινε τελικά αποδεκτή.

Πλέον, απομένουν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Λουκάκου αναμένεται έτσι να γίνει ακόμη ένα μεγάλο όνομα που μετακομίζει στην Τουρκία, έχοντας πετύχει 324 γκολ σε συλλογικό επίπεδο και 93 με την εθνική Βελγίου, κατά τη διάρκεια της πορείας του από τις Τσέλσι, Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ, Ρόμα και Νάπολι.

Την ίδια στιγμή, η Νάπολι κινείται για την άμεση κάλυψη του κενού στην επίθεση, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βραζιλιάνου φορ της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Ζεσούς.