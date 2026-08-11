Με ιδιαίτερη ένταση συνεχίστηκε η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της 35χρονης από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία μικρά παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023, με τον συνήγορο υπεράσπισης να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην ψυχίατρο που την παρακολουθούσε τους μήνες πριν από την τραγωδία.

Η δρ Τζένιφερ Ταφτς κατέθεσε για δεύτερη ημέρα στο δικαστήριο, δεχόμενη μια αμείλικτη εξέταση και τις επίμονες ερωτήσεις από τον δικηγόρο, Κέβιν Ρέντινγκτον, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως τόσο την εμπειρία όσο και τις ιατρικές αποφάσεις της.

Η ψυχίατρος παραδέχτηκε ότι εργαζόταν μόλις έναν μήνα στην ιδιωτική κλινική Aster Mental Health –την πρώτη της θέση μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς της–, όταν ανέλαβε τη θεραπεία της Κλάνσι τον Σεπτέμβριο του 2022, τέσσερις μήνες πριν από τη δολοφονία της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν.

«Θέλετε πραγματικά να πιστέψει το δικαστήριο ότι ήσασταν ειδικός;», τη ρώτησε ο συνήγορος, με την ίδια να απαντά πως ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν ειδικός, αλλά ότι η ψυχική υγεία μετά τον τοκετό αποτελούσε ιδιαίτερο επιστημονικό της ενδιαφέρον. Υποστήριξε ακόμα ότι, παρότι εργαζόταν ανεξάρτητα μόνο έναν μήνα, είχε ολοκληρώσει τετραετή ειδικότητα στο Boston Medical Center, η οποία περιλάμβανε και έναν χρόνο εκπαίδευσης δίπλα σε ειδικό για τις ψυχικές διαταραχές μετά τον τοκετό.

Η υπεράσπιση στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ψυχίατρος αποτελεί εναγόμενη σε αγωγή ιατρικής αμέλειας που έχουν καταθέσει η Κλάνσι και ο πρώην σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι. Σύμφωνα με την αγωγή, η μητέρα διαγνώστηκε λανθασμένα και της χορηγήθηκαν υπερβολικές ποσότητες ψυχιατρικών φαρμάκων.

«Είστε κατηγορούμενη σε μια πολύ μεγάλη αγωγή, σωστά;», τη ρώτησε ο Ρέντινγκτον, με την Ταφτς να απαντά καταφατικά. Όταν εκείνος της επεσήμανε ότι η έκβαση της ποινικής δίκης μπορεί να επηρεάσει και την αστική υπόθεση, η ίδια απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν ισχύει κάτι τέτοιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απόφασή της να συνταγογραφήσει στην Κλάνσι το αντικαταθλιπτικό Zoloft, παρά το γεγονός ότι η ασθενής παραπονιόταν ήδη για έντονη αϋπνία και άγχος. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ύπνο, όμως η ψυχίατρος εξήγησε πως πρόκειται για θεραπεία πρώτης επιλογής στις αγχώδεις διαταραχές και ότι κάθε ασθενής αντιδρά διαφορετικά.

Two psychiatrists who treated Lindsay Clancy in the months before she strangled her three children to death told jurors on Friday that Clancy did not show signs of psychosis prior to the killings.



ABC News legal contributor Brian Buckmire has the latest. https://t.co/HmlrBi40Ox pic.twitter.com/gM9Zshd1X6 — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 7, 2026

Η Κλάνσι διέκοψε τη λήψη του φαρμάκου έπειτα από μόλις οκτώ ημέρες, καθώς εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες. Στις ιατρικές σημειώσεις αναφέρεται ότι έκλαιγε συνεχώς, είχε έντονο άγχος, σύγχυση, γρήγορες σκέψεις και φόβο μήπως αποκτήσει αυτοκτονικές τάσεις. Η Ταφτς κατέθεσε ότι της ζήτησε να σταματήσει αμέσως το φάρμακο και συζήτησε μαζί της εναλλακτικές θεραπείες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης έγινε γνωστό ότι η ψυχίατρος είχε παρακολουθήσει την Κλάνσι αποκλειστικά μέσω τηλεϊατρικής και δεν την είχε συναντήσει ποτέ από κοντά μέχρι την εμφάνισή της στο δικαστήριο. Όταν ο δικηγόρος τη ρώτησε ειρωνικά αν θα μπορούσε να της δώσει μια αγκαλιά, εκείνη απάντησε πως οι ψυχίατροι δεν συνηθίζουν να αγκαλιάζουν τους ασθενείς τους.

Η δρ Ταφτς κατέθεσε ακόμα ότι η Κλάνσι νοσηλεύτηκε δύο φορές λόγω αυτοκτονικού ιδεασμού και άλλαξε πολλές φαρμακευτικές αγωγές τους τελευταίους μήνες πριν από την τραγωδία. Ωστόσο, επέμενε σε κάθε συνεδρία ότι δεν θα έκανε κακό ούτε στον εαυτό της ούτε στα παιδιά της.

Η ψυχίατρος δήλωσε επίσης ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ πως η Κλάνσι είχε εκμυστηρευτεί στον σύζυγό της ότι σκεφτόταν να βλάψει τα παιδιά τους. «Αν το γνώριζα, θα ανησυχούσα πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα ενημέρωνε τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι έπασχε από σοβαρή ψύχωση μετά τον τοκετό, η οποία επιδεινώθηκε από τη φαρμακευτική αγωγή και πιθανή αδιάγνωστη διπολική διαταραχή. Ζητεί από τους ενόρκους να την κρίνουν αθώα λόγω ακαταλόγιστου, υποστηρίζοντας ότι την ώρα των εγκλημάτων άκουγε φωνές που της έδιναν εντολές να σκοτώσει τα παιδιά της.

Μετά τη δολοφονία των τριών παιδιών της, η Κλάνσι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, κόβοντας τους καρπούς και τον λαιμό της και πέφτοντας από το παράθυρο του σπιτιού της. Η πτώση της προκάλεσε μερική παράλυση και σήμερα κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα της nypost.