Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης για τα όρια της αστυνομικής δράσης και τη χρήση βίας στη Φινλανδία βρίσκεται ένα περιστατικό καταδίωξης 15χρονου με μηχανή, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Τουούσουλα, κοντά στο Ελσίνκι. Στο βίντεο διακρίνεται αστυνομικό όχημα με συμβατικές πινακίδες να ακολουθεί τον ανήλικο, ο οποίος κινείται με τη μηχανή του, προτού πραγματοποιήσει έναν ελιγμό και τον «κλείσει», με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει την πορεία του και να καταλήξει σε χαντάκι.

Fiński policjant stracił do rowu 15-latka bez uprawnień, jadącego motorowerem bez tablic. Nastolatek uczestniczył w zlocie motorowerowym i próbował uciekać przed policją.



Nastolatek jest podejrzewany o rażące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prowadzenie bez uprawnień.… pic.twitter.com/RiX9RMu29j — Andrzej Łapa (@andrzej_lapa) August 10, 2026

Η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφηκε όχι μόνο από την κάμερα που κατέγραψε την καταδίωξη, αλλά και από κάμερα που ήταν τοποθετημένη πάνω στη μηχανή του 15χρονου. Έτσι, υπάρχουν εικόνες και από την οπτική του ίδιου του ανήλικου, στις οποίες αποτυπώνεται η μανούβρα του αστυνομικού οχήματος και η επακόλουθη πτώση.

Έρευνα για την αστυνομική επέμβαση

Το περιστατικό έχει οδηγήσει σε δύο ξεχωριστές έρευνες. Η μία αφορά τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ενώ η δεύτερη εξετάζει τη στάση και τις ενέργειες του ίδιου του 15χρονου.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του ανήλικου, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κατάγματα στα χέρια του. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρει ότι ο 15χρονος υπέστη τραύματα τα οποία δεν απειλούν τη ζωή του.

Hyvä video Enduro Eemeliltä ja näin on! 👌🏻 Suomen poliisin prioriteetit on liian pitkään ollut vääriin kohteisiin. Murhat ja raiskaukset kasaantuu, mutta ylinopeutta moottoripyörällä ja linnaan. Tässä on totuus Oulun poliisille myös, että liki 80 % mopoilijoista akseli Oulu -… https://t.co/3nGvl0NcPa pic.twitter.com/bhOaB6NzAe — Jacob S. Hawas Päivärinta (@jacobhawas) August 10, 2026

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έφερε εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο οι αστυνομικές δυνάμεις διαχειρίζονται τέτοιες καταδιώξεις, αλλά και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ελιγμός.

«Είναι περίεργο το πώς κινήθηκε έτσι η αστυνομία»

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επέμβαση των αστυνομικών. Μιλώντας για το περιστατικό, σχολίασαν χαρακτηριστικά: «είναι περίεργο το πώς κινήθηκε έτσι η αστυνομία».

Παράλληλα, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί ορισμένες περιοχές της Φινλανδίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι ασυνήθιστο 15χρονοι να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες με μηχανές αντίστοιχες με εκείνη που οδηγούσε ο ανήλικος.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει κατά καιρούς καταγγελίες από κατοίκους, κυρίως εξαιτίας του θορύβου που προκαλούν οι μηχανές.