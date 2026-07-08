Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο για το μέλλον του μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με το ESPN να τονίζει πως πέντε ομάδες διεκδικούν την υπογραφή του.

Αν και είναι 41 ετών πλέον, ο «βασιλιάς» θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του από τους Λέικερς σήμανε συναγερμός, με τα αμερικανικά ρεπορτάζ να δίνουν τον τίτλο του φαβορί για την απόκτησή του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από τους Γουόριορς, οπότε όλα είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά το μέλλον του Τζέιμς, με το ESPN να αναφέρεται στο θέμα.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει σε σχετικό ρεπορτάζ, οι ομάδες που μιλάνε με τον μάνατζερ του είναι πέντε και συγκεκριμένα οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντένβερ Νάγκετς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Φιλαδέλφεια Σίξερς.