Μια μητέρα τριών παιδιών υποστηρίζει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας υπάλληλος ασφαλείας της είπε ότι η μπλούζα της, η οποία έδενε στην πλάτη, θα μπορούσε να ενθαρρύνει κάποιον να τη λύσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η 31χρονη Αλίξ Γκαλάτις ανέφερε ότι την σταμάτησαν ενώ προσπαθούσε να κάνει τα ψώνια της σε κατάστημα Tesco στο Έσεξ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μαζί με τα τρία παιδιά της στις 26 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα η θερμοκρασία στη Βρετανία είχε φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, καθώς η χώρα βρισκόταν στη διάρκεια κύματος καύσωνα. Η μητέρα δήλωσε στο Kennedy News ότι της είπαν πως δεν μπορούσε να μπει στο κατάστημα εξαιτίας της μπλούζας της, η οποία είχε ανοιχτή πλάτη και λεπτά κορδόνια που έδεναν στο πίσω μέρος.

«Ήταν αμέσως μετά το σχολείο. Νομίζω ότι η θερμοκρασία είχε φτάσει περίπου τους 36, 37 βαθμούς ή κάτι τρελό», ανέφερε η Γκαλάτις. Όπως περιέγραψε, τα παιδιά της έπαιρναν τη συσκευή σάρωσης προϊόντων όταν παρατήρησε τον υπάλληλο ασφαλείας να στέκεται πίσω τους. «Όταν γύρισα, μου είπε: “Δεν επιτρέπεται να μπείτε εδώ”. Του είπα: “Γιατί όχι;” Και μου απάντησε: “Δεν μπορείτε να μπείτε φορώντας αυτή την μπλούζα γιατί δένει πίσω”», ανέφερε.

Η ίδια είπε πως έμεινε μπερδεμένη από την παρατήρηση, ενώ και τα παιδιά της ξαφνιάστηκαν από την κατάσταση. «Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν με κοιτούσε καν στα μάτια», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την Γκαλάτις, ο υπάλληλος ασφαλείας της είπε στη συνέχεια: «Κάποιος μπορεί να σου λύσει την μπλούζα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να βρεθεί εκτεθειμένη.

«Τον κοίταξα ξανά μπερδεμένη γιατί ήταν κάτι που δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό», είπε. Η γυναίκα τότε ρώτησε αν μπορούσε να μπει στο κατάστημα για να αγοράσει μια άλλη μπλούζα, ώστε να ολοκληρώσει τα ψώνια της, όμως, όπως υποστηρίζει, ο υπάλληλος της απάντησε πως δεν της επιτρεπόταν καθόλου η είσοδος.

UK mom thrown out of supermarket over what she wore during heat wave: 'Someone can untie your top' https://t.co/BRoip0gBUH pic.twitter.com/5SLSJMjDHx — New York Post (@nypost) July 8, 2026

Η γυναίκα επέστρεψε στο αυτοκίνητό της και βρήκε μια αθλητική ζακέτα. Παρά την έντονη ζέστη, την έβαλε πάνω από τους ώμους της για να καλύψει την πλάτη της και επέστρεψε στο κατάστημα. «Το μόνο που είχα στο αυτοκίνητο ήταν η ζακέτα του γυμναστηρίου μου. Έκανε τόση ζέστη που σκέφτηκα “δεν μπορώ πραγματικά να τη φορέσω”, οπότε την έριξα στους ώμους μου για να καλύπτει την πλάτη μου», είπε.

Όπως ανέφερε, έκανε τελικά τα ψώνια της, αλλά όταν έφευγε από το κατάστημα ο υπάλληλος την παρακολουθούσε. «Με κοιτούσε με τόση περιφρόνηση και κουνούσε το κεφάλι του», υποστήριξε. Η Γκαλάτις δήλωσε σοκαρισμένη από το περιστατικό, διερωτώμενη γιατί δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί η είσοδος. «Αν κάποιος, Θεός φυλάξοι, προσπαθούσε ποτέ να με γδύσει, γιατί θα ήταν δικό μου λάθος;» είπε.

Η 31χρονη υπέβαλε καταγγελία στην Tesco και ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να ψωνίσει ξανά από το συγκεκριμένο κατάστημα. «Μερικές φορές μπαίνω φορώντας ρούχα γυμναστικής και κανείς δεν με έχει σταματήσει ποτέ. Ήταν τόσο παράξενο που συνέβη με αυτή την μπλούζα και επειδή είπε “κάποιος μπορεί να τη λύσει και να σε αφήσει εκτεθειμένη“», ανέφερε.

«Δεν θα έπρεπε να ανησυχείτε περισσότερο για εκείνους που λύνουν τα ρούχα άλλων ανθρώπων, αντί να σταματάτε το άτομο που είναι ντυμένο έτσι;» πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Tesco δήλωσε: «Λυπούμαστε πραγματικά που ακούμε για αυτή την εμπειρία. Θέλουμε όλοι να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στα καταστήματά μας και αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί».