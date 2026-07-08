Ένας εθελοντής της ακτοφυλακής στο Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορείται ότι παρέσυρε με αυτοκίνητο τη σύντροφό του, με την οποία ζούσαν μαζί, και στη συνέχεια προσπάθησε να σκηνοθετήσει τροχαίο δυστύχημα, ώστε να φανεί πως η γυναίκα είχε αυτοκτονήσει, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο για την υπόθεση.

Ο 31χρονος Ρόουαν Σάτον, ο οποίος περιγράφηκε από την κατηγορούσα αρχή ως «ελεγκτικός και χειριστικός», φέρεται να χτύπησε με το όχημά του την 22χρονη Έιμι Πάικ μέσα στο σκοτάδι σε αγροτική περιοχή και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της σε άλλο σημείο με δεύτερο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Σάτον μετέφερε τη γυναίκα σε κεντρικό δρόμο και τοποθέτησε το σώμα της πάνω σε έναν χαμηλό τοίχο, περιμένοντας να περάσει κάποιο όχημα, ώστε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως αυτοκτονία περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Ο εισαγγελέας Τζέιμς Ντόους ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος βιντεοσκόπησε ένα διερχόμενο φορτηγάκι αρτοποιείου και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας στον δρόμο. Όπως είπε, ο Σάτον προσποιήθηκε ότι συνομιλούσε μαζί της, παρακαλώντας την «μην το κάνεις, μείνε εκεί» και φωνάζοντας «Έιμι» την ώρα που περνούσε το όχημα. Στο δικαστήριο του Πλίμουθ ακούστηκε ότι ο 31χρονος προσπάθησε να κάνει τη σκηνή να μοιάζει «με τροχαίο».

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο Σάτον και η Πάικ χώριζαν μετά από πέντε χρόνια σχέσης, όμως εξακολουθούσαν να ζουν στο ίδιο διαμέρισμα στο Γουέστ Τσάρλετον, κοντά στο Κίνγκσμπριτζ του Ντέβον. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο άνδρας φοβόταν ότι θα έχανε την πρόσβαση στο παιδί τους.

Volunteer coastguard murdered his partner by running her over before faking her suicide by placing dead body on road after innocent van driver had passed, court hears https://t.co/MSlmMI83gz — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Ο Τζέιμς Ντόους υποστήριξε πως ο Σάτον άρχισε να διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς ότι η 22χρονη είχε αυτοκτονικές τάσεις. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος έλεγε σε συγγενείς της γυναίκας και συναδέλφους του στην ακτοφυλακή ότι η Έιμι ήταν ασταθής, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και σκεφτόταν την αυτοκτονία.

«Αυτό συνέβη επειδή σχεδίαζε να σκηνοθετήσει την αυτοκτονία της. Στην πραγματικότητα τη σκότωσε και το έκανε να μοιάζει με αυτοκτονία», είπε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, εκείνη την περίοδο ο Σάτον άρχισε να σχεδιάζει έναν τρόπο ώστε να συνεχίσει να έχει αποκλειστική πρόσβαση στο παιδί του, «και αυτό σήμαινε να ξεφορτωθεί την Έιμι».

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε εκρήξεις έντονου θυμού και επέδειξε ελεγκτική και καταπιεστική συμπεριφορά απέναντι στην 22χρονη. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ακόμη ότι τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της και μία εβδομάδα μετά τον χωρισμό τους, ο Σάτον φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την Έιμι ενώ κοιμόταν γυμνή στο κρεβάτι και κατέγραψε την πράξη σε βίντεο.

Ο εισαγγελέας είπε ότι η Πάικ έμενε κάποιες φορές στο τροχόσπιτο του Σάτον στο κοντινό χωριό Λόντισγουελ, όπου εκείνος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα μέσα σε ρολόι για να την καταγράφει. Η 22χρονη πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2025, αφού ο Σάτον την οδήγησε περίπου 10 χιλιόμετρα με το Land Rover του μέχρι το τροχόσπιτο, όπου εκείνη σκόπευε να περάσει μόνη της τη νύχτα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, ο κατηγορούμενος επέστρεψε σπίτι, αλλά στάθμευσε σε χώρο στάθμευσης αίθουσας του χωριού, μακριά από κάμερα ασφαλείας. Όταν τα φώτα του δρόμου έσβησαν δυόμισι ώρες αργότερα, επέστρεψε στο Land Rover και κινήθηκε προς το τροχόσπιτο, ακολουθώντας διαδρομή που απέφευγε τις κάμερες.

Αναφέρθηκε, επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, πως είχε αφήσει το κινητό του στο σπίτι για να φαίνεται ότι δεν είχε βγει και είχε αφαιρέσει την κάμερα από το όχημά του.

«Πήγε εκεί όχι για να ελέγξει την Έιμι, αλλά για να τη δολοφονήσει», είπε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι τα τραύματά της δείχνουν πως παρασύρθηκε από το Land Rover.

Ο Σάτον αρνείται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.