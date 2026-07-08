Μπορεί να άργησε, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την ιστορική απόφαση να αναγνωρίσει το γεγονός ότι Τούρκοι στρατιώτες βίασαν Κύπριες κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια (Αττίλας I και Αττίλας II).

Στο ψήφισμα που εξέδωσε, η Ευρωβουλή καταδίκασε την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, ενώ χαρακτήρισε όπλο πολέμου τη σεξουαλική βία που άσκησαν οι Τούρκοι στρατιώτες.

Επιπλέον, ζήτησε να αποζημιωθούν οι επιζώσες, να ενισχυθούν, αλλά και η Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματα που διέπραξε ο στρατός της.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, κατά την παρέμβασή της στην ολομέλεια του Στρασβούργου συγκλόνισε περιγράφοντας τις μαρτυρίες των γυναικών που συνάντησε κατά την αποστολή της FEMM στην Κύπρο.

«Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά», είπε χαρακτηριστικά.