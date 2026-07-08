Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Ιβηρική Χερσόνησος, καθώς η κλιματική κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της στην Ευρώπη. Η ισπανική πόλη της Βαρκελώνης κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν επίσημα οι περιφερειακές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς για την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει η θερμοκρασία στον ευρωπαϊκό Νότο.



Το σημερινό ακραίο φαινόμενο πέρασε στην ιστορία, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου, που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024 και το οποίο θεωρούνταν ήδη ακραίο για την περιοχή.



Στη Βαρκελώνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες, η εγγύτητα της θάλασσας τείνει να μετριάζει τη ζέστη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.



Στο αεροδρόμιο, δίπλα στη θάλασσα, ο υδράργυρος άγγιξε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου, μια θερμοκρασία υψηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ των 37,4 βαθμών Κελσίου το 2010, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).



Οι δύο θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της πόλης «αποτελούν τις μέγιστες ιστορικά», επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Aemet, ο Χοσέ Άνχελ Νιούνεθ.



Από την Κυριακή, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ζέστης που πλήττει κυρίως το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, μεταξύ άλλων την Καταλονία, όπου βρίσκεται η Βαρκελώνη.

Δύο περιοχές κοντά στη Βαρκελώνη παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να προειδοποιούν για «ακραίο κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» για τον πληθυσμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Αυτό το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πόλεις της Ισπανίας, αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο Πέμπτη με έναν «πολύ υψηλό» κίνδυνο πυρκαγιάς. Το τωρινό κύμα υψηλών θερμοκρασιών είναι το δεύτερο μέσα στο καλοκαίρι, έπειτα από έναν μήνα Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος θερμότερος από την έναρξη της καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων, σύμφωνα με την Aemet.