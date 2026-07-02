Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία, καθώς η χώρα ασφυκτιά κάτω από διαδοχικά και ακραία κύματα καύσωνα. Η κατάσταση έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, με περισσότερους από 1.000 θανάτους να αποδίδονται επισήμως στη ζέστη μόνο κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, εξ ου και, μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, οι αρχές της Βαρκελώνης επιστρατεύουν την τεχνολογία για να προστατεύσουν όσους δουλεύουν στον δρόμο, εισάγοντας ειδικά βραχιολάκια που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία του σώματος.



Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί ως έγκαιρη προειδοποίηση για την υγεία των εργαζομένων. Μέχρι στιγμής, έχουν διανεμηθεί περίπου 1.400 τέτοια βραχιολάκια σε προσωπικό εξωτερικών χώρων, όπως οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι σε πάρκα, συνεργεία φωτισμού και στη διαχείριση αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθούν νέα θύματα.



Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας προσαρμογής στην «ολοένα και πιο επιθετική» κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο Πεπ Λιμόνα, συντονιστής πρόληψης της υπηρεσίας πάρκων και κήπων της πόλης.

Το βραχιολάκι μετρά τη θερμοκρασία του σώματος των εργαζομένων και εκπέμπει έναν ήχο και δόνηση αν ανιχνεύσει ότι το άτομο που το φορά διατρέχει κίνδυνο. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να σταματήσει να εργάζεται.



Πολλοί εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους έχουν πεθάνει τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν απότομα, προκαλώντας αλλαγές σε πρότυπα και συνθήκες εργασίας. Στη Βαρκελώνη, μια 51χρονη οδοκαθαρίστρια πέθανε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, μετά τη λήξη της βάρδιας της, με το θερμόμετρο να δείχνει 30,4 βαθμούς Κελσίου.



Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε τότε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο. Ένας εκπρόσωπος της πόλης δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η αιτία θανάτου ήταν η θερμοπληξία.



Ο Πεπ Λιμόνα δήλωσε ότι το σχέδιο για τα βραχιολάκια παρακολούθησης θερμοκρασίας είχε ήδη δρομολογηθεί πριν τον θάνατο της γυναίκας. «Αλλά είναι αλήθεια ότι βοήθησε στην επιτάχυνση των πραγμάτων και μας έκανε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο», είπε.



Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία ταλαιπωρείται από καύσωνα τις τελευταίες εβδομάδες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet να καταγράφει τον δεύτερο πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η χώρα προετοιμάζεται για ένα δεύτερο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. «Επειδή η ζέστη γίνεται όλο και πιο έντονη, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην εργασία», είπε η Έστερ Χιμένες, από την επιθεώρηση εργασίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Ως η επόπτρια που αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό… φοβάμαι ότι κάποιος μπορεί να πάθει θερμοπληξία και βλέπω το μέλλον περίπλοκο με αυτή τη ζέστη».