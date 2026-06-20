Η δυτική και κεντρική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, σφοδρό κύμα καύσωνα, το οποίο δοκιμάζει τις αντοχές εκατομμυρίων πολιτών από την Ιβηρική Χερσόνησο έως τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτη η νύχτα αναμένεται δύσκολη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες δεν υποχωρούν σημαντικά ούτε μετά τη δύση του ήλιου, ενώ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης ο υδράργυρος κινείται κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης στη δυτική Ευρώπη μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των επιστημόνων και των αρχών. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο της θερμής εισβολής.

Συναγερμός στη Γαλλία

Στη Γαλλία, δεκάδες νομοί έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά της χώρας. Οι γαλλικές αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με έμφαση στους ηλικιωμένους, τα παιδιά και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για διαδοχικές ημέρες αφόρητης ζέστης, με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες ο υδράργυρος δεν πέφτει κάτω από τους 20 ή ακόμη και τους 25 βαθμούς, αυξάνουν το θερμικό στρες και περιορίζουν τη δυνατότητα του οργανισμού να ανακάμψει.

Δοκιμασία για Λονδίνο και νότια Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Met Office έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη σε μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας και της νοτιοανατολικής Ουαλίας. Στο Λονδίνο και στις γύρω περιοχές, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά για τα βρετανικά δεδομένα.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν επίσης αυξήσει το επίπεδο συναγερμού, προειδοποιώντας για επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες και πιθανή πίεση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, οι αρχές εφιστούν την προσοχή και σε όσους αναζητούν δροσιά σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια, καθώς η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και του νερού μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο σοκ στον οργανισμό.

Πάνω από τους 40 βαθμούς στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η AEMET έχει προειδοποιήσει για απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες καύσωνα. Στη Μαδρίτη, αλλά και σε νοτιότερες περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ισπανία είχε ήδη βιώσει μια ιδιαίτερα θερμή άνοιξη, γεγονός που κάνει το νέο κύμα ζέστης ακόμη πιο ανησυχητικό. Οι αρχές συστήνουν αποφυγή μετακινήσεων τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, κατανάλωση νερού και ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, ηλικιωμένους και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Ελβετία, Γερμανία και κεντρική Ευρώπη στο ίδιο κύμα ζέστης

Η θερμή αέρια μάζα δεν περιορίζεται στη Γαλλία και την Ιβηρική. Η Ελβετία και η Γερμανία βρίσκονται επίσης σε αυξημένη επιφυλακή, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά πάνω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής. Σε αρκετές περιοχές της Γερμανίας προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 36 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για τοπικές καταιγίδες, καθώς η θερμή ατμόσφαιρα μπορεί να ευνοήσει έντονα φαινόμενα.

Το φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει αναπροσαρμογές στην καθημερινότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σχολεία μειώνουν το ωράριό τους, δημόσιες εκδηλώσεις τροποποιούνται ή ακυρώνονται, ενώ οι αρχές ζητούν περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Φόβοι για ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια ζέστης

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σοβαρά των τελευταίων δεκαετιών για ορισμένες περιοχές της δυτικής Ευρώπης, κυρίως λόγω της διάρκειας, της έντασης και της γεωγραφικής του έκτασης.

Στη Γαλλία, η σύγκριση με προηγούμενα μεγάλα επεισόδια ζέστης προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η χώρα έχει ακόμη νωπή τη μνήμη του φονικού καύσωνα του 2003. Η διαφορά σήμερα είναι ότι οι αρχές διαθέτουν καλύτερα σχέδια προειδοποίησης και προστασίας, όμως η ένταση και η συχνότητα των θερμών επεισοδίων αυξάνουν την πίεση σε πόλεις, υποδομές και συστήματα υγείας.

Το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη γίνονται συχνότερα, εντονότερα και εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Η κλιματική κρίση δεν σημαίνει ότι κάθε θερμό επεισόδιο έχει την ίδια αιτία, αλλά αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα και την ένταση τέτοιων φαινομένων.

Η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει αυτή την τάση: μέσα σε λίγες εβδομάδες, η δυτική Ευρώπη καταγράφει δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των μεγάλων αστικών κέντρων. Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτη ετοιμάζονται για δύσκολες νύχτες, με τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή, ενυδάτωση και προστασία των πιο ευάλωτων.