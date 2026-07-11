Η πρώην νοσηλεύτρια από το Λονγκ Άιλαντ, Τζούλι ΝτεΒουόνο, τιμωρήθηκε με το μεγαλύτερο διοικητικό πρόστιμο στην ιστορία του υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αφού αποκαλύφθηκε ότι κέρδισε περίπου 1,5 εκατ. δολάρια πουλώντας πλαστές κάρτες εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Πρόστιμο-ρεκόρ 544.000 δολαρίων για πλαστές κάρτες εμβολιασμού

Η 53χρονη πρώην επαγγελματίας υγείας από το Άμιτιβιλ, η οποία είχε δηλώσει ένοχη το 2023 για πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 544.000 δολαρίων για ένα «μεγάλης κλίμακας» κύκλωμα έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, η ΝτεΒουόνο πωλούσε τις πλαστές κάρτες σε γονείς 162 μαθητών σχολικής ηλικίας, στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2022.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί για απάτη σχετική με εμβολιασμούς στα 125 χρόνια ιστορίας του Υπουργείου Υγείας», δήλωσε ο επίτροπος Υγείας της Πολιτείας, δρ. Τζέιμς ΜακΝτόναλντ.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «τα εμβόλια αποτελούν την καλύτερη προστασία απέναντι σε σοβαρές ασθένειες που μπορούν να προληφθούν και το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παραποιούν ή πλαστογραφούν αρχεία εμβολιασμού, καθώς τέτοιες ενέργειες θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η ΝτεΒουόνο συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2022, όταν οι ερευνητές αποκάλυψαν τη δράση του κυκλώματος, ενώ περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα δήλωσε ένοχη.

Παρότι απέφυγε την ποινή φυλάκισης, καταδικάστηκε σε 840 ώρες κοινωφελούς εργασίας και πέντε χρόνια επιτήρησης, ενώ υποχρεώθηκε να παραδώσει 1,2 εκατ. δολάρια. Μεγάλο μέρος του ποσού είχε ήδη κατασχεθεί από την κατοικία της, μαζί με λογιστικά βιβλία στα οποία καταγράφονταν τα παράνομα κέρδη.

Η ομολογία της ήρθε αφότου δύο συγκατηγορούμενές της στην υπόθεση, η αδειοδοτημένη πρακτική νοσηλεύτρια Μαρίσα Ουράρο και η υπάλληλος υποδοχής Μπρουκ Χόγκαν, κατέληξαν σε μυστική συμφωνία για να καταθέσουν εις βάρος της πρώην εργοδότριάς τους.

Χρέωνε έως και 350 δολάρια και πετούσε τα εμβόλια

Η πρώην νοσηλεύτρια, ιδιοκτήτρια του παιδιατρικού κέντρου Wild Child Pediatric Center στο Άμιτιβιλ, λάμβανε δωρεάν αποστολές συνολικά 3.174 δόσεων εμβολίου μέσω των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), σύμφωνα με την nypost.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, χρέωνε από 220 έως 350 δολάρια για κάθε δόση που δήθεν είχε χορηγηθεί και καταχωριζόταν ψευδώς στις κάρτες εμβολιασμού ενηλίκων, ενώ για τα παιδιά η χρέωση ανερχόταν στα 85 δολάρια. Στη συνέχεια, πετούσε τις δόσεις στα σκουπίδια αντί να τις χορηγεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίρνεϊ, η ΝτεΒουόνο νομιμοποίησε 236.980 δολάρια από τα παράνομα έσοδα, χρησιμοποιώντας τα για να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο κατοικίας που μοιραζόταν με τον σύζυγό της, αστυνομικό του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD).

«Η κατάχρηση της εξουσίας της εκμεταλλεύτηκε τους φόβους και τη δυσπιστία του κοινού κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω της COVID-19, προκειμένου να εκδίδει πλαστές κάρτες εμβολιασμού για εμβόλια που δεν χορηγούσε ποτέ, με μοναδικό σκοπό τον προσωπικό της πλουτισμό», είχε δηλώσει ο Ρέι Τίρνεϊ μετά την ομολογία ενοχής της ΝτεΒουόνο.