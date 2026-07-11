Με καλοκαιρινή διάθεση και αισιοδοξία υποδέχεται το Σαββατοκύριακο ο Αρκάς, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά τον αγαπημένο του Θανασάκη ως πρωταγωνιστή του νέου του σκίτσου.

Στο σκίτσο, ο μικρός εμφανίζεται έτοιμος για τις πρώτες βουτιές, φορώντας τα μπρατσάκια του και κατευθυνόμενος προς τη θάλασσα γεμάτος ενθουσιασμό. Το σκηνικό αποπνέει ηρεμία και ανεμελιά, δημιουργώντας την εικόνα μιας ιδανικής καλοκαιρινής εξόρμησης στην παραλία.

Στο βάθος, ένα πλοίο διασχίζει ήρεμα τον ορίζοντα, συμπληρώνοντας το ειδυλλιακό τοπίο και ενισχύοντας την αίσθηση χαλάρωσης που αποπνέει η εικόνα.