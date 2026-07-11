Η Πενέλοπε Κρουζ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στις εξέδρες της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε ξανά στο SoFi Stadium του Ίνγκλγουντ, αυτή τη φορά για τον προημιτελικό με το Βέλγιο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ. Το ζευγάρι παρακολούθησε από κοντά τη νίκη με 2-1, που έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αγωνία μέχρι το λυτρωτικό γκολ

Ο τηλεοπτικός φακός επέστρεφε συχνά στην Πενέλοπε Κρουζ και στον Χαβιέ Μπαρδέμ, καταγράφοντας τις αντιδράσεις τους στις σημαντικότερες στιγμές της αναμέτρησης. Η Ισπανίδα σταρ χειροκροτούσε τις επιθετικές προσπάθειες των διεθνών, ενώ η αγωνία ήταν εμφανής όσο το σκορ παρέμενε στο 1-1 και ο χρόνος κυλούσε προς το φινάλε.

Η λύτρωση ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν ο Μικέλ Μερίνο εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Σεν Λάμενς και πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Η Ισπανία είχε προηγηθεί με τον Φαμπιάν Ρουίθ, προτού ο Σαρλ Ντε Κετελάρε ισοφαρίσει για το Βέλγιο λίγο πριν από την ανάπαυλα. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε εξασφάλισε θέση στην τετράδα και έκλεισε ραντεβού με τη Γαλλία στον ημιτελικό.

Σταθεροί υποστηρικτές της «Ρόχα»

Η παρουσία του ζευγαριού δεν ήταν μεμονωμένη. Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ είχαν παρακολουθήσει από το ίδιο γήπεδο και τη νίκη της Ισπανίας με 3-0 απέναντι στην Αυστρία, σε προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης. Τότε, η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με κόκκινη μπλούζα της εθνικής ομάδας, ενώ μαζί τους βρισκόταν και η τραγουδίστρια Ροζαλία. Οι πανηγυρισμοί τους μετά τα γκολ είχαν προκαλέσει ενθουσιασμό στις εξέδρες και είχαν ταξιδέψει γρήγορα στα social media.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφανίστηκε στον προημιτελικό φορώντας φανέλα με τον αριθμό 26 του Μπόρχα Ιγκλέσιας. Σύμφωνα με ισπανικά και ελληνικά δημοσιεύματα, ο διεθνής επιθετικός είχε γνωριστεί με τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και του είχε χαρίσει φανέλα του.

Μία εξέδρα γεμάτη αστέρες

Ο προημιτελικός Ισπανία – Βέλγιο είχε έντονο άρωμα Χόλιγουντ. Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ βρέθηκαν στο ίδιο θεωρείο με τον Μπραντ Πιτ και τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν. Ο Πιτ φορούσε μπλούζα των ΗΠΑ, ενώ η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε τα χρώματα της Ισπανίας και είχε ζωγραφισμένο το πρόσωπό της για να δείξει τη στήριξή της στη «Ρόχα».

Στο γήπεδο βρέθηκαν επίσης προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, μεταξύ των οποίων ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Πιτ Σάμπρας και ο Νόελ Γκάλαχερ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η θέση της Κρουζ κοντά στον πρώην κιθαρίστα των Oasis, με τα σχετικά στιγμιότυπα να προκαλούν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.