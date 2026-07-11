«Η Τζένιφερ Λόπεζ επισκιάστηκε από την ίδια της την αδελφή», γράφει η Daily Mail, σχολιάζοντας τη βραδινή έξοδο των δύο γυναικών στο Παρίσι και την εμφάνισή τους έξω από το ιταλικό εστιατόριο «Gigi Paris».

Η 55χρονη βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος από τη Νέα Υόρκη επιλέγει συνήθως πιο συντηρητικές εμφανίσεις. Αυτή τη φορά, όμως, τόλμησε ένα μαύρο φόρεμα με ανοίγματα, βαθύ ντεκολτέ και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες στον κορμό, στους γοφούς και στα πόδια.

Jennifer Lopez is upstaged by her own SISTER in rivaling racy gown as the duo kick off singer's 57th birthday celebrations in Paris https://t.co/N4ZkaOcBnz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 10, 2026

Η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία γίνεται 57 ετών στις 24 Ιουλίου, επέλεξε ένα διάφανο φόρεμα με γυμνή απόχρωση, χάντρες και δέσιμο στον λαιμό, το οποίο άφηνε ακάλυπτα τα πόδια της. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με λευκή εσάρπα με φτερά και ασορτί τσαντάκι.

Οι δύο αδελφές, που κατάγονται από το Μπρονξ, έχουν βρεθεί αυτή την εβδομάδα στην πρώτη σειρά αρκετών επιδείξεων Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Το 2021, η Λίντα είχε χαρακτηρίσει την Τζένιφερ «την πρώτη της κολλητή» και τον άνθρωπο που θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, σε μια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της στο Instagram. «Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», είχε γράψει η δημοσιογράφος. «Φωτίζεις τον κόσμο και μου δείχνεις τι είναι δυνατό. Είσαι πάντα η έμπνευσή μου. Μερικές φορές δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερή στάθηκα που ο Θεός έφερε στη ζωή μου μια τόσο όμορφη ψυχή όπως εσύ», είχε προσθέσει.

Οι δύο αδελφές, οι οποίες είχαν συνεργαστεί και στο «Lopez Family Foundation», έμειναν έγκυες την ίδια περίοδο και τον περασμένο μήνα παρακολούθησαν τα παιδιά τους να αποφοιτούν από το κολέγιο.

Η Λίντα έχει αποκτήσει τη 17χρονη κόρη της, Λούσι Ρεν Λόπεζ-Γκόλντφριντ, με τον πρώην σύντροφό της, Άνταμ Γκόλντφριντ. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα Έμε Μουνίς και Μαξ Μουνίς με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι.